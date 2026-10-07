Bắt Nguyễn Thị Xuân Thủy SN 1983

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Thị Xuân Thủy đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng ngày 7/10/2026 cho biết vừa qua đã nhanh chóng điều tra, làm rõ 2 vụ án xảy ra trên địa bàn, bắt giữ đúng đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

Buổi sáng một ngày tháng 4/2026, bà L. - chủ tiệm vàng tại xã Tân Minh đã đến trụ sở Công an xã trình báo về việc bị mất 1 mặt dây chuyền vàng trị giá khoảng 11 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau khoảng 6 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Minh đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Thị Xuân Thủy (SN 1983), thường trú tại xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng. Qua xác minh, đối tượng này từng có 7 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Công an xã Hàm Thuận Nam nhanh chóng tiếp cận, mời đối tượng về làm việc. Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Thị Xuân Thủy đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lực lượng Công an đã thu hồi số tiền do bán vàng mà có cùng tang vật liên quan đến vụ án.

Tiếp đó, rạng sáng ngày 24/7/2026, tại thôn 4, xã Tân Minh tiếp tục xảy ra một vụ việc nghiêm trọng khác.

Khoảng 9h00 cùng ngày, chị T. trong trạng thái hoảng loạn đến trụ sở Công an xã trình báo. Theo nội dung trình báo, vào khoảng 1h30 cùng ngày, một đối tượng đã đột nhập vào nhà khi chị đang ngủ, lấy đi 1 điện thoại iPhone 11 Pro Max; đồng thời thực hiện hành vi xâm hại đối với chị rồi tẩu thoát.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, chỉ sau hơn 1 giờ rà soát, Công an xã Tân Minh đã xác định được đối tượng tình nghi là Điểu Phước (SN 2004), trú tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai. Qua xác minh, đây là đối tượng có biểu hiện bất hảo, thường xuyên liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời đang bị Công an xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng thụ lý điều tra trong một vụ việc khác.

Đối tượng Điểu Phước mô tả quá trình thực hiện hành vi phạm tội - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/8/2026, Công an xã đã bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan điều tra, trước các chứng cứ thu thập được, Điểu Phước đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản và hiếp dâm. Công an xã Tân Minh cũng đã thu hồi chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max để trao trả cho người bị hại.

Hai vụ án xảy ra với tính chất, thủ đoạn khác nhau nhưng đều có điểm chung là diễn biến bất ngờ, manh mối ban đầu ít, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhạy bén trong công tác nghiệp vụ và khả năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, Công an xã Tân Minh đã nhanh chóng làm rõ vụ việc, bắt giữ đúng đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.