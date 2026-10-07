Ngày 26/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định truy nã đối với Trần Thành Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 6/10/2026 cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Thành Long (tên gọi khác là Trần Hữu Sâm) sau hơn một năm lẩn trốn xuyên biên giới.

Ngày 26/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định truy nã đối với Trần Thành Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án và việc đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác lập Chuyên án số C852, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2015, tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, lợi dụng lòng tin của người dân, Trần Thành Long đã gian dối tung tin có khả năng xin việc vào ngành Công an, qua đó chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng của bị hại để lo thủ tục. Hành vi phạm tội của đối tượng không chỉ xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngay sau khi khởi tố vụ án và bị can, do đối tượng lẩn trốn không rõ nơi ở, việc truy tìm gặp vô cùng khó khăn, đòi hỏi lực lượng Công an phải mở rộng phạm vi xác minh, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương, Đồn Biên phòng các Cửa khẩu Quốc tế và lực lượng chức năng Campuchia.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, vào ngày 02/10/2026, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Trần Thành Long tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, giáp ranh Campuchia.

Việc khép lại hành trình trốn chạy của đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, tinh thần mưu trí, quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng của cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời khẳng định hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế và phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.