Bất ngờ kết quả kiểm nghiệm lô sữa hạt Sure Gold Nutri Queen, doanh nghiệp bị xử phạt

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện lô sữa hạt Sure Gold Nutri Queen không đạt chỉ tiêu nấm men, nấm mốc theo bản tự công bố, qua đó Công ty Cổ phần Nutriqueen bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, thời gian qua Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, phương án, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn.

Từ ngày 15/12/2025 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 473 vụ với 481 đối tượng vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 464 vụ với 465 đối tượng, khởi tố 9 vụ án với 16 bị can. Tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 1,55 tỷ đồng.

Hình ảnh về sản phẩm vi phạm

Đáng chú ý, ngày 30/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại Công ty Cổ phần Nutriqueen (thôn Bình Phú, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên).

Qua kiểm tra lô sản phẩm Sữa hạt Sure Gold Nutri Queen (QĐ65-04, KH84-04), ngày sản xuất 3/2026, hạn sử dụng 3/2028, lô sản xuất 050326, kết quả kiểm nghiệm theo Phiếu số 46809/PNK-VKNQG xác định chỉ tiêu tổng số bào tử nấm men, nấm mốc không phù hợp với bản tự công bố sản phẩm.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm, ngày 1/7/2026, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nutriqueen về hành vi sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố nhưng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng phải chấp hành nghiêm quy định về nguồn gốc nguyên liệu, thực hiện đầy đủ việc công bố sản phẩm theo đúng thành phần thực tế và không sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc.

Đối với các cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng yêu cầu thực hiện đầy đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm, chỉ nhập hàng hóa có nguồn gốc, hóa đơn, chứng từ hợp pháp và bảo quản sản phẩm đúng quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị người dân và doanh nghiệp nâng cao ý thức trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.