Bắt nghi phạm gây nổ đường ống khí đốt huyết mạch của Nga, "anh cả châu Âu" lập tức đòi dẫn độ

Cảnh sát Croatia đã bắt một người đàn ông Ukraine được xác định là nghi phạm thứ hai trong vụ phá hoại đường ống Nord Stream năm 2022. Giới chức Đức đang đề nghị Croatia dẫn độ người này về nước để phục vụ quá trình xét xử.

Văn phòng Công tố Liên bang Đức, quốc gia được mệnh danh là "anh cả của châu Âu" ngày 19/8 cho biết nghi phạm Volodymyr Zhuravlyov, một thợ lặn chuyên nghiệp người Ukraine, bị bắt tại thành phố Pula, Croatia. Người này bị cáo buộc tham gia kế hoạch cài thuốc nổ nhằm phá hoại hệ thống đường ống Nord Stream.

Zhuravlyov bị bắt theo lệnh truy nã châu Âu do Đức ban hành. Sau khi bắt giữ, giới chức Đức đã yêu cầu Croatia dẫn độ nghi phạm về nước này.

Cảnh sát Croatia xác nhận đã bắt một người bị nghi liên quan đến vụ phá hoại Nord Stream, nhưng chưa công bố danh tính. “Các bước xác minh đang được thực hiện để xác định liệu đây có thực sự là người đang bị truy nã theo lệnh bắt giữ của châu Âu, do Tòa án Tư pháp tại Karlsruhe ban hành, hay không”, cơ quan này cho biết.

Nghi phạm từng được Ba Lan trả tự do

Zhuravlyov không phải người đầu tiên bị bắt trong cuộc điều tra vụ phá hoại Nord Stream. Năm ngoái, cảnh sát Italy đã bắt Sergiy Kuznetsov, cũng là một công dân Ukraine và được xác định là nghi phạm đầu tiên. Kuznetsov sau đó bị dẫn độ sang Đức.

Trước đó, Zhuravlyov từng bị bắt tại Ba Lan với cùng cáo buộc liên quan đến vụ phá hoại đường ống. Tuy nhiên, giới chức Ba Lan đã từ chối dẫn độ người này và trả tự do, với nhận định rằng một cuộc tấn công như vậy từ phía Ukraine sẽ là “hành động chính đáng” thay vì hành vi phạm tội.

Ba trong bốn đường ống bị phá hủy

Vụ phá hoại Nord Stream xảy ra tại Biển Baltic vào tháng 9/2022, vài tháng sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Các nghi phạm bị cáo buộc đã cài thuốc nổ, khiến ba trong số bốn đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức bị phá hủy.

Các nhà điều tra Đức cho rằng vụ tấn công do một cơ quan nhà nước của Ukraine chỉ đạo, với mục đích cắt đứt nguồn thu năng lượng trong tương lai của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định chính phủ nước này hoàn toàn không biết về kế hoạch phá hoại đường ống.

Vụ việc đặt Đức và Ukraine vào tình thế khó xử, trong bối cảnh Berlin là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Kiev trong cuộc xung đột. Khi được hỏi về vấn đề này, các quan chức chính phủ Đức nhấn mạnh rằng hệ thống tư pháp nước này hoạt động độc lập.

Nguồn: Tổng hợp﻿