Bắt khẩn cấp Tòng Thanh Hoàng 33 tuổi

Tòng Thanh Hoàng đã bị Công an phường Văn Phú truy xét, bắt giữ chỉ sau 48 giờ tiếp nhận tin báo.

Công an tỉnh Lào Cai ngày 1/8/2026 cho biết, ngày 31/7/2026, Công an phường Văn Phú đã truy xét, bắt giữ Tòng Thanh Hoàng (sinh năm 1993, trú phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh đồng thời thu hồi nhiều tài sản bị chiếm đoạt. Đáng chú ý, Hoàng có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương để thực hiện hành vi trộm cắp.

Trước đó, Công an phường Văn Phú tiếp nhận đơn trình báo của công dân về việc bị kẻ gian đột nhập phòng trọ trên địa bàn, lấy trộm nhiều tài sản gồm trang sức bằng vàng, điện thoại di động và máy tính xách tay với tổng giá trị trên 30 triệu đồng.

Công an đưa đối tượng Tòng Thanh Hoàng đến hiện trường để xác định vị trí, diễn biến hành vi trộm cắp

Khẩn trương xác minh từ hình ảnh camera an ninh và các tài liệu thu thập được, Công an phường Văn Phú xác định đối tượng gây án là Tòng Thanh Hoàng. Triển khai các biện pháp truy vết, Công an phường Văn Phú xác định đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tổ chức bắt giữ khi Hoàng đang tiêu thụ các tài sản chiếm đoạt.

Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận, ngày 28/7/2026, trên đường từ Lào Cai trở về Bắc Ninh, khi đi qua địa bàn phường Văn Phú, phát hiện dãy phòng trọ vắng người nên nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng dùng kìm (đem sẵn theo), cắt phá khóa cửa phòng, lấy trộm nhiều tài sản rồi dùng một ổ khóa cũ khóa lại cửa phòng và cắm nguyên chìa khóa nhằm che giấu hành vi phạm tội trước khi rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Tòng Thanh Hoàng - Ảnh: Công an Lào Cai

Sau khi về Bắc Ninh, Hoàng cất giấu tài sản tại phòng trọ, sau đó bán chiếc lắc tay và máy tính xách tay tại hai cửa hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để lấy tiền tiêu xài. Đối với số tài sản còn lại, sau khi được vận động, đối tượng đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an gồm đôi bông tai, nhẫn vàng và điện thoại di động.

Quá trình xác minh, phát hiện Tòng Thanh Hoàng từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 2 tiền sự, không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương để thực hiện hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Văn Phú đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tòng Thanh Hoàng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.