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Bắt khẩn cấp Đỗ Ngọc Yến Nhi SN 2008

Chi Chi
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Đỗ Ngọc Yến Nhi bị bắt để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 1/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an hai phường Lĩnh Nam và Xuân Phương, thành phố Hà Nội vừa phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bắt khẩn cấp Đỗ Ngọc Yến Nhi SN 2008 - Ảnh 1.

Đối tượng Đỗ Ngọc Yến Nhi và Hà Bảo Duy. Ảnh: CA Hà Nội

Ngày 27/10/2026, Công an phường Lĩnh Nam kiểm tra hành chính Hà Bảo Duy (SN 2005) và Đỗ Ngọc Yến Nhi (SN 2008). Hai đối tượng khai nhận tối 23/10 đã lợi dụng sơ hở của người dân, trộm cắp một xe máy Honda Vision màu đỏ, sau đó bán với giá 4,5 triệu đồng. Ngày 28/10, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an phường Xuân Phương phát hiện Hờ A Dế (SN 1999), người khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại số 390 đường Phương Canh vào đêm 14/10. Ngày 19 và 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hờ A Dế theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Bắt khẩn cấp Đỗ Ngọc Yến Nhi SN 2008 - Ảnh 2.

Công an phường làm việc với đối tượng Hờ A Dế. Ảnh: CA Hà Nội

Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo Công an TP Hà Nội

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