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Bắt khẩn cấp 4 đối tượng chặn đường cướp tài sản trong đêm ở Đồng Nai

Văn Quân
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Chỉ sau 2 giờ truy xét, Công an TP Đồng Nai đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản của một người dân trên đoạn đường vắng trong đêm.

Tối 21/6, Công an TP Đồng Nai thông tin, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ cướp tài sản của người dân trên đường vắng trong đêm, sau khi bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Trước đó vào rạng sáng 19/6, sau khi tiếp nhận tin báo của anh Lê Nguyễn Tấn Trung về việc bị cướp tài sản trên đoạn đường vắng thuộc ấp 1, xã An Phước, Công an xã An Phước (Công an TP Đồng Nai) đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Bắt giữ 4 đối tượng cướp tài sản trong đêm ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Chỉ sau 2 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã An Phước đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng, gồm: Trần Văn Giàu (SN 2003), Danh Tuấn (SN 2011), Thạch Anh Hoàng Bình (SN 2010) và Nguyễn Văn Nhịn (SN 2008) khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một quán cà phê và nhà trọ trên địa bàn phường Nhơn Trạch.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã chặn đường, khống chế và đe dọa anh Lê Nguyễn Tấn Trung để cướp 1 điện thoại iPhone 11 Pro. Sau khi cướp được điện thoại, nhóm này đã bán với giá 2 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Qua điều tra ban đầu, Trần Văn Giàu là người trực tiếp đe dọa bị hại để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và chấp hành xong án phạt tù vào năm 2023.

Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định.

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