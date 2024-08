Ngày 30/8, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa phối hợp Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Hậu Giang và Công an huyện Châu Thành A tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vương Văn Hồng Nam (sinh năm 1963, trú tỉnh Trà Vinh, nơi ở hiện nay xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), để điều tra về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2015, qua mạng xã hội, Vương Văn Hồng Nam biết đến tổ chức phản động, khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do đối tượng Đào Minh Quân cầm đầu. Khi này, Nam lập nhiều tài khoản mạng xã hội để kết bạn, trao đổi với các đối tượng, liên lạc với các đối tượng là thành viên thuộc tổ chức phản động, khủng bố này.

Sau thời gian tìm hiểu về đường lối hoạt động của tổ chức, Nam đã xin tham gia và được chấp nhận, được cấp bí danh, bí số để liên lạc, hoạt động.

Mặc dù cơ quan công an nhiều lần làm việc, răn đe, giáo dục Nam, cũng như tạo cơ hội để đối tượng từ bỏ tham gia và hoạt động cho tổ chức phản động, khủng bố nhưng Nam vẫn ngoan cố, cho rằng việc làm của mình là đúng.

Đối tượng Vương Văn Hồng Nam - Ảnh: Báo Hậu Giang

Không dừng lại đó, Nam còn thay đổi địa bàn hoạt động, được cấp bí số mới, tiếp tục móc nối, liên lạc với số đối tượng cầm đầu của tổ chức phản động, khủng bố, gia tăng các hoạt động chống phá, tích cực tuyên truyền, lôi kéo người khác cùng tham gia.

Công an xác định đối tượng đã thu thập thông tin cá nhân, lập danh sách hàng trăm người trong và ngoài địa bàn tỉnh Hậu Giang gửi cho các đối tượng cốt cán ở nước ngoài để thực hiện "trưng cầu dân ý" bầu Đào Minh Quân làm cái gọi là "tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa" theo chỉ đạo của của tổ chức.

Quá trình bắt, khám xét nơi ở, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan hành vi phạm tội của đối tượng.

Cũng liên quan đến tổ chức do Đào Minh Quân cầm đầu, cùng ngày, Công an tỉnh Nam Định cho biết bắt giữ đối tượng Phạm Hoàng (sinh năm 1958, hộ khẩu thường trú tại xóm Lác Môn 3, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, Nam Định).

Phạm Hoàng cũng được xác định là thành viên tổ chức phản động, khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" đã có hành vi chuẩn bị tiến hành rải truyền đơn tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9/2024. Quá trình bắt, khám xét đối tượng, Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tiền Việt Nam đồng liên quan hành vi phạm tội của đối tượng.

