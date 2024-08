Thông tin từ Bộ công an ngày 31/8 cho biết, Công an tỉnh Nam Định vừa bắt giữ đối tượng là thành viên tổ chức phản động, khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" có hành vi chuẩn bị tiến hành rải truyền đơn tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 02/9/2024.

Cụ thể, ngày 29/8, Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với Cục An ninh nội địa - Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Hoàng, sinh năm 1958, hộ khẩu thường trú tại xóm Lác Môn 3, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh.

Phạm Hoàng được xác định là thành viên tổ chức phản động, khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" đã có hành vi chuẩn bị tiến hành rải truyền đơn tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9/2024. Quá trình bắt, khám xét đối tượng, Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tiền Việt Nam đồng liên quan hành vi phạm tội của đối tượng.

Qua điều tra, từ năm 2019, thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng Hoàng biết đến tổ chức phản động, khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân cầm đầu.

Sau một thời gian tìm hiểu về cương lĩnh, điều lệ, đường lối hoạt động của tổ chức phản động khủng bố, đối tượng Hoàng đã viết đơn xin tham gia tổ chức phản động "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời" và đã được tổ chức phản động đồng ý chấp nhận và cấp bí số để hoạt động, liên lạc trong tổ chức.

Hoàng đã sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cổ suý chủ trương đường lối của tổ chức và bác bỏ chế độ cộng sản. Thời gian gần đây, Hoàng đã nhận tiền của các đối tượng phản động lưu vong để in truyền đơn, ý định mang đến các địa điểm đông người tại TP. Hồ Chí Minh để rải vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Đối tượng Phạm Hoàng - Ảnh: Bộ Công an

Mặc dù nhiều lần được cơ quan chức năng, đoàn thể quần chúng mời làm việc, răn đe, giáo dục, tạo cơ hội để Hoàng từ bỏ tham gia và hoạt động cho tổ chức phản động khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" nhưng Hoàng vẫn ngoan cố, thậm chí ngang nhiên thách thức, cho rằng hành vi của mình là đúng nên ngày càng gia tăng các hoạt động chống phá, tích cực vận động, thu thập thông tin và đăng ký cho hàng trăm người tham gia "trưng cầu dân ý" bầu Đào Minh Quân làm tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa theo chỉ đạo của của tổ chức.

Với chiến công đặc biệt xuất sắc trước thềm Quốc khánh 2/9, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và khen thưởng nóng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa và Phòng An ninh điều tra số tiền 50 triệu đồng.