Ngày 27/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng, Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào) phá thành công chuyên án, bắt giữ Vư Mua Vừ (SN 1982, trú bản Phôn Mương Nọi, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vư Mua Vừ cùng tang vật. (Ảnh: CACC)

Theo hồ sơ, sau thời gian theo dõi, trưa 21/7, tại tỉnh Bôlykhămxay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Bôlykhămxay phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang Vư Mua Vừ vận chuyển ma túy trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy với số lượng ma túy hơn 209 kg, gồm: 63 kg ketamine, 47 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 99 bánh heroin (38 kg), 141.000 viên thuốc lắc (61 kg).

Quá trình đấu tranh, Vư Mua Vừ khai nhận số ma túy nói trên được thuê vận chuyển từ tỉnh Bò Kẹo thuộc khu vực Tam Giác Vàng về tập kết tại huyện Khăm Cợt (giáp với huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), sau đó thuê các đối tượng người Mông (Lào) cắt rừng vận chuyển vào Việt Nam để đưa sang nước thứ 3 tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 6/5, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Cục Cửa khẩu (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) bắt quả tang 6 người mang quốc tịch Lào (3 nam, 3 nữ) đang vận chuyển trái phép 121 kg ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam trên ô tô mang BKS Lào.