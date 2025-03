Ngày 28/3, tại phiên tòa sơ thẩm, xét xử ông Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và 43 bị cáo trong vụ án khai thác cát trái phép, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào nghị án.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - bị cáo Nguyễn Thanh Bình tại tòa án.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thanh Bình đã gửi lời xin lỗi đến Đảng và nhà nước. Ông Bình trình bày, do nôn nóng nên đã phạm phải hành vi sai trái và cho biết rất ăn năn về hành vi của mình, mong HĐXX xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho ông.

Trong khi đó, bị cáo Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ) không kìm được cảm xúc, bật khóc, gửi lời xin lỗi đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh An Giang và gia đình.

"Tòa án lương tâm và nỗi nhục nhã của gia đình muôn đời không thể rửa được" - bị cáo Trần Anh Thư nói vì một phút thiếu hiểu biết, chín chắn, bị cáo đã gây ra lỗi lớn mà phải đứng trước tòa.

Bị cáo Trần Anh Thư tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Quang Bình (Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68) nói bản thân đã nhận thức việc làm sai trái của mình. Ông Bình nói hối hận khi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến nhiều người trong đó có các lãnh đạo, nhân viên tại UBND tỉnh An Giang, Sở TN&MT tỉnh An Giang.

Bị cáo Lê Quang Bình (phải) tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

41 bị cáo còn lại nói lời sau cùng xin lỗi đến người dân An Giang vì hành vi của các bị cáo gây ra thiệt hại lớn; Xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo...

Trước khi các bị cáo nói lời sau cùng, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đã bảo lưu quan điểm luận tội. Theo đó, Viện Kiểm sát bảo lưu đề nghị HĐXX tuyên cả 44 bị cáo phạm tội, đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình từ 9-10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Đề nghị phạt Trần Anh Thư 6-7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Quang Bình tổng cộng 30 năm tù về 3 tội danh “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Viện Kiểm sát cũng bảo lưu quan điểm phạt từ 500 triệu đồng đến 11 năm tù đối với 41 bị cáo còn lại, cho 1 trong các tội danh: "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Rửa tiền".

Theo Viện Kiểm sát, từ năm 2020 đến 2023, để được UBND tỉnh An Giang cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát cũng như điều chỉnh, bổ sung trữ lượng khai thác cát tại khu mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường, bị cáo Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã có hành vi đưa hối lộ, lợi dụng các các mối quan hệ cá nhân cũng như lợi ích vật chất tác động đến các bị can là lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc UBND tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan để được cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản không đúng các quy định của pháp luật.

Ông Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã tổ chức khai thác trái phép để bán tổng khối lượng 3.710.751 m³ cát, trị giá 293,8 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân và gây thiệt hại cho ngân sách nước tổng số tiền 293.8 tỷ đồng.

Ngoài ra, để hợp thức hóa nguồn cát khai thác trái phép cũng như che giấu nguồn tiền, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã thông qua một số người liên quan.

HĐXX cũng cho biết, ngày 2/4 tới đây sẽ tuyên án.