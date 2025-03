Nữ giám đốc Phạm Đỗ Thanh Tịnh bị bắt sau 8 năm lẩn trốn

Ngày 29/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Đỗ Thanh Tịnh (41 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh Thiên (địa chỉ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tịnh bị bắt giữ khi vừa trở về Đà Nẵng và che dấu thân phận bằng cách làm nhân viên của một khách sạn tại quận Hải Châu.

Trước đó, kết quả điều tra xác định, trong các năm 2016 đến 2017, Phạm Đỗ Thanh Tịnh đã thực hiện hành vi lừa đảo có tổ chức thông qua hình thức mời gọi hợp tác kinh doanh, bán tour, vé du lịch, voucher nghỉ dưỡng với giá ưu đãi. Lợi dụng danh nghĩa công ty, Tịnh đã ký kết các hợp đồng đặt phòng, tour du lịch để nhận tiền từ khách hàng và đối tác với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, sau đó không thực hiện nghĩa vụ cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ cá nhân rồi bỏ trốn.

Phạm Đỗ Thanh Tịnh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra - Ảnh: CA Đà Nẵng

Tại cơ quan Công an, bước đầu Phạm Đỗ Thanh Tịnh thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Theo đó khai nhận, do làm ăn thua lỗ nên từ cuối năm 2016, Tịnh đã nghĩ ra thủ đoạn kêu gọi đầu tư, hợp tác kinh doanh với khả năng sinh lợi cao để vay tiền của các bị hại nhưng thực chất là dùng để trả nợ.

Năm 2017, sau khi không còn khả năng thanh toán, Tịnh bỏ trốn vào các tỉnh Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh... Đầu năm 2025, sau khi nghe ngóng tình hình, đối tượng quay lại Đà Nẵng làm nhân viên trong một khách sạn trên địa bàn quận Hải Châu thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đỗ Thanh Tịnh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các nạn nhân hoặc cá nhân có thông tin liên quan vụ án liên hệ ngay với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, địa chỉ: số 47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, gặp Điều tra viên Nguyễn Minh Hoàng, số điện thoại 0985.051.216 để cung cấp thông tin.