Công an tỉnh Vĩnh Long ngày 24/3 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1975, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, vào tháng 10/2022, Nguyễn Đức Thành thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn du học định cư TOKUSEI có chi nhánh tại Phường 4, thành phố Vĩnh Long.

Công an Vĩnh Long xác định, với tư cách là Giám đốc Công ty, Thành đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để nhận tiền của nhiều người ở các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long với cam kết đưa đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, tuy nhiên Thành đã không thực hiện đúng cam kết mà chỉ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đức Thành tại công an - Ảnh: CA Vĩnh Long

Qua làm việc, bị can Thành khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo khoảng 60 bị hại với tổng số tiền khoảng 4 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã mời làm việc được 11 người liên quan.

Vậy, những ai là bị hại liên quan đến bị can Nguyễn Đức Thành nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) hoặc điện thoại 0909.192.456 gặp Điều tra viên để giải quyết theo quy định của pháp luật.