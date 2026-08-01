HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt kẻ điều hành 17 công ty 'ma', mua bán hóa đơn trái phép hơn 2.000 tỷ đồng

Thanh Ba
|

Nguyễn Tiến Trãi là đối tượng cầm đầu, điều hành 17 công ty “ma” để xuất bán trái phép hóa đơn.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại Đà Nẵng và TP.HCM với giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

2 đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng (Mã số thuế: 0400100591; địa chỉ tại đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh) do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp, kinh doanh hàng hóa phế liệu, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.

Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty tại TP.HCM với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú tại TP.HCM) là đối tượng cầm đầu, điều hành 17 công ty “ma” để xuất bán trái phép hóa đơn.

Đối tượng sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, Trãi thuê nhiều người khác nhau để rút tiền, chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác nhau để hợp thức hóa dòng tiền nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng. Qua hoạt động này, đối tượng thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 31/7, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng

Nguyễn Anh Tuấn

khu công nghiệp hoà khánh

Công ty Cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại