Đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an phường Phước Bình, TP Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phát hiện, đấu tranh và triệt xóa nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu phố 3 và khu phố 5, phường Phước Bình; bắt giữ 03 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trương Hoàng Linh (sinh năm 1995), Hà Thanh Siêu (sinh năm 2001), cùng cư trú tại khu phố 3; Nguyễn Thành Dược (sinh năm 1998), cư trú tại khu phố 5, phường Phước Bình.

Quá trình đấu tranh, bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan, gồm một số phương tiện, bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và các vật dụng phục vụ việc phân chia chất ma túy thành từng gói nhỏ để bán lẻ cho người sử dụng trên địa bàn.

Đối tượng Trương Hoàng Linh tại khu vực hiện trường có liên quan đến vụ việc (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Thời gian tới, Công an phường Phước Bình tiếp tục tăng cường nắm tình hình địa bàn, quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật; chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; phối hợp cùng gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong quản lý, giáo dục, phòng ngừa ma túy từ sớm, từ xa.

Công an phường Phước Bình xác định quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng địa bàn phường không ma túy vào năm 2028. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức phòng ngừa, không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xác minh, xử lý.

Hiện Công an phường Phước Bình đã củng cố hồ sơ vụ việc, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.