Bắt giữ Trịnh Thị Huệ 1969 cùng 7 người khác để điều tra về số tiền 62.150.000 đồng

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Cẩm Thủy triệt phá thành công một ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 8/9, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa cược thắng thua bằng tiền tại nhà Trịnh Thị Huệ, sinh năm 1969, trú tại thôn Cửa Hà, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 62.150.000 đồng, cùng 01 bộ bát, đĩa, 04 quân vị và các tang vật có liên quan.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Quá trình điều tra ban đầu xác định Trịnh Thị Huệ đã gọi điện rủ, lôi kéo các đối tượng đến nhà đánh bạc, cung cấp địa điểm, công cụ và thu của mỗi người tham gia 200.000 đồng tiền sân, nước.

Cao Văn Tuyển là người trực tiếp xóc và cân cái cho các đối tượng tham gia đánh bạc.

Tang vật các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 08 đối tượng gồm: Cao Văn Tuyển, sinh năm 1988, trú tại xã Cẩm Tú; Bùi Văn Đông, sinh năm 1969, trú tại xã Thạch Bình; Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh năm 1964, trú tại xã Hoàng Tiến; Lê Văn Mai, sinh năm 1976, trú tại xã Cẩm Tú; Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1970, trú tại xã Cẩm Thủy; Cao Ngọc Lâm, sinh năm 1999, trú tại xã Cẩm Tú; Trịnh Thị Huệ, sinh năm 1969, trú tại xã Cẩm Thủy; Dương Văn Thu, sinh năm 1977, trú tại xã Cẩm Qúy, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng về hành vi và "Đánh bạc" theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo: Người dân không tham gia, tổ chức hoặc tiếp tay cho các hoạt động cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào; khi phát hiện các điểm, tụ điểm đánh bạc cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.



