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Nam thanh niên SN 1994 bị bắt giữ khi đang đi thăm bạn gái lúc 2 giờ sáng

Duy Anh
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Tại thời điểm kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện bắt quả tang YAH YA đang tàng trữ một túi nhựa nilon bên trong chứa các tinh thể màu trắng, đối tượng khai là ma túy đá.

Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, vào khoảng 02 giờ 00 phút ngày 25/8, Công an xã Xuân Hòa tuần tra, phát hiện đối tượng YAH YA, SN 1994, thường trú tại ấp Đoàn Kết, xã Xuân Hòa, TP. Đồng Nai đi từ đường vành đai cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây giao với đường Quốc lộ 1A, thuộc ấp Xuân Tâm, xã Xuân Hòa, TP. Đồng Nai có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng khai là đang trên đường đi thăm bạn gái.

Nam thanh niên SN 1994 bị bắt giữ khi đang đi thăm bạn gái lúc 2 giờ sáng - Ảnh 1.

Đối tượng YAH YA khi bị bắt quả tang (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện bắt quả tang YAH YA đang tàng trữ một túi nhựa nilon bên trong chứa các tinh thể màu trắng nghi đối tượng YAH YA, khai nhận đó là ma túy đá (Metham phetamine).

Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ, niêm phong tang vật để xử lý theo quy định pháp luật.

Tiến hành xét nghiệm nhanh chất ma tuý đối với YAH YA có kết quả dương tính với chất ma tuý, loại Methamphetamine.

Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố YAH YA về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

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