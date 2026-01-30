Ngày 30/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng (39 tuổi, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang) cho Công an TP Hà Nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vụ án xảy ra vào khoảng 16h45 ngày 6/1/2026, tại khu vực đê tả sông Hồng, xã Mê Linh, TP Hà Nội. Thời điểm đó, ông Nguyễn Duy T. (73 tuổi) đang điều khiển xe máy một mình thì bất ngờ bị hai đối tượng đi trên một xe mô tô áp sát. Hoàng ngồi phía sau đã dùng xi lanh chứa axit tấn công trực tiếp vào vùng mặt ông T. rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn về quê nhà tại Tuyên Quang nhằm né tránh sự truy vết của lực lượng chức năng. Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phát lệnh truy tìm đối với Nguyễn Ngọc Hoàng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Tuyên Quang

Ngay sau khi nhận được thông tin phối hợp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động lực lượng, phối hợp cùng Công an các phường An Tường, Mỹ Lâm và Công an TP Hà Nội rà soát các địa điểm nghi vấn. Đến 14h cùng ngày, các trinh sát đã bao vây và bắt giữ thành công Hoàng khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Hiện nay, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ danh tính đồng bọn đi cùng Hoàng và động cơ gây án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.