Cảnh sát đột kích nhiều địa điểm ở Campuchia, bắt ông trùm Lê Đình Hùng SN 1989

Công an tỉnh Lào Cai ngày 29/1 cho biết vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Vương quốc Campuchia triệt phá băng nhóm tội phạm "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng tại Khu tự trị của người Trung Quốc, tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia.Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạngThủ đoạn của bọn chúng là lập các tài khoản Facebook để kết bạn qua mạng xã hội, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào các sàn tài chính ảo do nhóm đối tượng tạo lập để chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Vật chứng và các đối tượng sau khi được trao trả tại Việt NamXác định đây là băng nhóm lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá. Đến ngày 16/01/2025, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia phối hợp thành lập 5 tổ công tác với 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ chức phá án tại địa bàn Campuchia và các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Tây Ninh. - Ảnh:Tổ công tác tại địa bàn Campuchia đã đột kích vào tòa nhà thuộc Khu tự trị của người Trung Quốc bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm gồm 47 đối tượng, trong đó: 5 đối tượng người Trung Quốc, 42 đối tượng người Việt Nam. Toàn bộ các đối tượng đã được di lý về tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, xử lýĐối tượng cầm đầu được xác định là Lê Đình Hùng, sinh năm 1989, trú tại tổ 7, khu phố Trần Hưng Đạo 5, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. Công an thu giữ toàn bộ 20 máy tính, 20 điện thoại di động các loại - Ảnh Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đấu tranh với Lê Đình HùngĐồng thời, các tổ công tác khác cũng đã triệu tập 7 đối tượng trong nước từng tham gia hoạt động trong băng nhóm tội phạm trên (trong đó 5 đối tượng tại tỉnh Lào Cai, 1 đối tượng tại tỉnh Lạng Sơn, 1 đối tượng tại tỉnh Quảng Ngãi) để đấu tranh, điều tra làm rõ. - Ảnh tòa nhà thuộc Khu tự trị của người Trung Quốc, địa chỉ tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia nơi các đối tượng ẩn náu để hoạt động phạm tộiQuá trình đấu tranh bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng trên 300 tỷ đồng. Đến ngày 23/01/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 47 đối tượng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". - Ảnh lực lượng phối hợp giữa hai nước tại cửa khẩu trao trả các đối tượngHiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.*Ảnh: Công an Lào Cai