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Bắt giữ Lê Thị Hồng 64 tuổi

Duy Anh
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Công an phường Đông Ninh Hoà đã phối hợp với Công an phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt giữ một đối tượng truy nã.

Ngày 30/9 vừa qua, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, tổ công tác thuộc Công an phường Đông Ninh Hoà đã phối hợp cùng Công an phường Tây Nha Trang tiến hành làm việc với người nghi vấn là đối tượng bị truy nã Lê Thị Hồng (sinh năm 1962; tại: xã Diên Khánh, Khánh Hoà; nơi ở hiện tại: Tổ 7 Lư Cấm, Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà).

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Công an phường Đông Ninh Hoà phối hợp bắt giữ đối tượng Lê Thị Hồng (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Qua quá trình làm việc, đối tượng Lê Thị Hồng thừa nhận là người có thông tin, lý lịch trong Quyết định truy nã số 13734 ngày 11 tháng 10 năm 2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hoà; đặc điểm mô tả của đối tượng cũng phù hợp với mô tả trong quyết định truy nã.

Tổ công tác Công an phường Đông Ninh Hoà phối hợp với Công an phường Tây Nha Trang tiến hành đưa Lê Thị Hồng về trụ sở Công an phường Tây Nha Trang để làm việc; thực hiện các thủ tục bắt truy nã theo quy định.

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