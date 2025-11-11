Công an Thành phố Hà Nội ngày 11/11 cho biết, Công an phường Vĩnh Tuy đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Hải Hà (SN 1981; trú tại phường Đống Đa, TP. Hà Nội).

Theo hồ sơ, ngày 16/10/2019, Hà bị Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội truy nã về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hải Hà - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Vĩnh Tuy phát hiện thông tin đối tượng xuất hiện trên địa bàn nên đã triển khai kế hoạch bắt giữ. Hồi 18h00’ ngày 16/10/2025, Công an phường Vĩnh Tuy đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hải Hà tại ngõ 230 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy.

Hiện, Công an phường Vĩnh Tuy đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội để điều tra, giải quyết theo quy định.