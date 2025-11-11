HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Truy nã Bùi Đức Long sinh năm 1988

Trang Anh |

Bùi Đức Long bị Công an TP Hà Nội truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội ngày 11/11 cho biết vừa ra quyết định truy nã đối với Bùi Đức Long (SN 1988, thường trú tại phường Tây Tựu, TP.Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ điều tra, vào năm 2024 tại khu vực huyện Hoài Đức (cũ), đối tượng Long đã sử dụng hung khí đánh và gây thương tích cho người khác. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 28/3/2025, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Bùi Đức Long.

Quyết định truy nã đối tượng Long - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, đối tượng Long đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 9/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã chính thức ra quyết định truy nã bị can đối với Bùi Đức Long.

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng Long ở đâu, hãy báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội qua số điện thoại 0988698839, hoặc cơ quan Công an gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

