Khống chế, bắt Nguyễn Văn Tưởng

Công an xã Phú Riềng (tỉnh Đồng Nai) vừa phối hợp truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Văn Tưởng (SN 1993, trú thôn 7, xã Long Hà) sau khi đối tượng này thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Đồng Tâm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h50 ngày 5/11/2025, khi Công an xã Đồng Tâm nhận được tin báo của chị Phùng T. T. T về việc bị mất một chiếc xe máy tại khu vực trường Mẫu giáo Đồng Tâm 2.

Ngay lập tức, Công an xã Đồng Tâm tiến hành truy xét và phát hiện đối tượng đang tẩu thoát về hướng xã Phú Riềng, liền thông báo để phối hợp. Công an xã Phú Riềng nhanh chóng huy động lực lượng chốt chặn trên các tuyến đường.

Tưởng và tang vật - Ảnh: CA Đồng Nai

Đến khoảng 15 giờ 05 phút, tổ tuần tra phát hiện và yêu cầu đối tượng nghi vấn dừng phương tiện. Nguyễn Văn Tưởng không chấp hành mà tìm cách bỏ chạ nhưng bị Công an xã Phú Riềng cùng người dân truy đuổi và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tưởng đã thừa nhận hành vi “Trộm cắp tài sản” của mình. Hiện đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an xã Đồng Tâm tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.