Bắt tạm giam Hoàng Minh Ánh và Hà Văn Hậu

Trang Anh |

Hoàng Minh Ánh và Hà Văn Hậu bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Công an TP Đà Nẵng ngày 10/11 cho biết, ngày 8/11, Công an xã Tây Hồ đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Minh Ánh (SN 1990) và Hà Văn Hậu (SN 1995, cùng trú xã Tây Hồ) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 6/8, Công an xã Tây Hồ nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm đối tượng tụ tập nghi vấn sử dụng ma túy tại nhà bà P.T.M.H (SN 1970, thôn An Thiện, xã Tây Hồ).

Tổ công tác nhanh chóng kiểm tra và bắt quả tang Ánh và Hậu đang sử dụng ma túy trong phòng ngủ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, cùng 02 túi nilon nhỏ chứa lá khô nghi là ma túy “cỏ” và các tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng đã khai nhận hành vi cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Công an xã Tây Hồ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng theo Khoản 1, Điều 255, Bộ luật Hình sự.


