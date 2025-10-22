Bắt giữ 4 người giấu 8 kg vàng trong đồ lót

Cảnh sát Tokyo mới đây đã bắt giữ 4 người có hành vi buôn lậu khoảng 8 cân vàng dưới dạng bột từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Nhật Bản, thông qua việc giấu vàng trong đồ lót.

Các nghi phạm gồm Nishimura Masamori, 34 tuổi, và 3 nữ giới trong độ tuổi 20 và 30.

Cảnh sát cho biết 4 nghi phạm đã mang số vàng nói trên lên máy bay từ Hong Kong đến sân bay Haneda của Tokyo vào tháng 7 năm ngoái. Vào thời điểm đó, số vàng trên trị giá khoảng 650.000 USD (hơn 17 tỷ đồng).

Số vàng thu giữ được

Giới chức tình nghi họ muốn tránh không phải đóng khoản tiền khoảng 65.000 USD thuế tiêu dùng và các loại thuế khác tại hải quan sân bay.

Cả 4 người đều thừa nhận cáo buộc vi phạm đạo luật hải quan và luật thuế tiêu dùng.

Cảnh sát cho biết nghi phạm Nishimura đã chỉ đạo 3 nghi phạm nữ đi du lịch tham quan Hong Kong 3 ngày.

Sau đó, tại một căn hộ, các nghi phạm được 1 người khác đưa cho các bịch nhỏ chứa vàng dạng bột và tiến hành khâu lên đồ lót.

Theo tin tức, nghi phạm Nishimura là người chi trả cho chuyến du lịch của các nghi phạm còn lại. Nếu buôn lậu vàng vào Nhật Bản trót lọt, các nghi phạm nữ sẽ được trả thêm thù lao.

Cảnh sát Tokyo cho rằng vẫn còn những người khác tham gia một cách có hệ thống vào vụ buôn lậu này, ví dụ như người chuẩn bị vàng.

Nguồn: NHK