Bắt giam tài xế say xỉn lái xe tông công nhân môi trường ở Quảng Ngãi

Sau khi sử dụng rượu, bia, Cường lái xe và gây ra vụ tai nạn khiến một công nhân môi trường bị thương nặng.

Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Cường về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 0h55 ngày 20/7, Nguyễn Quốc Cường điều khiển ô tô mang BKS 82H-009.77 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần cầu Đăk Bla).

Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Cường. (Ảnh: C.A)

Cường sử dụng rượu, bia trước khi lái xe, dẫn đến buồn ngủ, giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống. Trong quá trình di chuyển, bị can đã chuyển làn không đảm bảo an toàn, không bật tín hiệu báo hướng rẽ, không chú ý quan sát nên đã tông trực diện vào ông Nguyễn Tiến Thiểm - công nhân đang làm nhiệm vụ thu gom rác ở làn đường trong cùng. Cú va chạm mạnh khiến ông Thiểm bị thương tích nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 76%.

Sau cú tông trực diện, ô tô do Cường cầm lái tiếp tục đâm mạnh vào đuôi xe chở rác đang dừng phía trước.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Quốc Cường đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.