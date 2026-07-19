Bắt Dũng 'Mắm', kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Hưng Yên

Lê Đức Dũng (tức Dũng "Mắm"), kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

Phòng Cảnh sát cơ động tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ thành công kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm là Lê Đức Dũng (tức Dũng “Mắm”, sinh năm 1981, thường trú xã Bắc Thái Ninh).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 gói chất bột màu trắng mà Dũng khai là ma túy đá.

Dũng “Mắm” bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn và xác minh thông tin, công an xác định Dũng đang ẩn náu tại khu nhà trọ ở thôn Thụy Châu, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

Khoảng 22h30 ngày 16/7, tổ công tác triển khai phương án tiếp cận, khống chế và bắt giữ thành công Lê Đức Dũng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ và người dân xung quanh.

Các thông tin liên quan đến nhân thân, hành vi phạm tội cũng như việc Dũng “Mắm” trở thành đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến tội danh, vụ án gì... vẫn chưa được cơ quan công an tiết lộ.

Hồi đầu tháng 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cũng bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khác là Vũ Quang Huy (sinh năm 2004, trú thôn Lạt Dương, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội).

Theo cơ quan công an, ngày 27/8/2025, Vũ Quang Huy cùng một nhóm thanh niên tại xã Phú Xuyên lái xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao, vỏ chai bia. Trong quá trình di chuyển, nhóm của Huy xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một nhóm thanh niên tại tỉnh Ninh Bình. Hậu quả là một người tử vong và một người khác bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can. Vũ Quang Huy bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự xử lý của pháp luật.

Sau đó, cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với Vũ Quang Huy về hành vi giết người.

Đến ngày 4/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Hưng Đạo (Hà Nội) phát hiện, khống chế và bắt giữ thành công Vũ Quang Huy khi hắn đang lẩn trốn trên địa bàn. Quá trình truy bắt bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.