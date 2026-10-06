Bắt đối tượng trốn truy nã sau khi cố ý gây thương tích cho người khác

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ Nguyễn Thái Huy khi đối tượng đang lẩn trốn tại TPHCM. Huy bị truy nã hơn 1 năm nay về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phối hợp bắt giữ Nguyễn Thái Huy (SN 1990, ngụ xã Tân Phước 3, Đồng Tháp) – đối tượng bị truy nã, lẩn trốn hơn 1 năm nay về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2025, Nguyễn Thái Huy gây án và lẩn trốn nên bị Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định truy nã. Dù cơ quan chức năng nhiều lần vận động gia đình kêu gọi Huy ra đầu thú, song đối tượng vẫn tìm cách lẩn trốn qua nhiều địa phương.

Đối tượng Nguyễn Thái Huy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác định được Huy đang lẩn trốn tại phường Bình Tân (TPHCM), nên phối hợp với lực lượng chức năng địa phương bắt giữ Huy vào chiều 2/10/2026.

Đối tượng Nguyễn Thái Huy hiện đã được di lý về Đồng Tháp phục vụ điều tra.