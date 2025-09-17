Bắt đối tượng Nguyễn Thành Luân sinh năm 1990

Công an phường Đống Đa (TP Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thành Luân (SN 1990, trú tại tập thể Khương Trung, phường Khương Đình, TP Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, ngày 7/2/2025, Luân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Đống Đa (cũ) khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Sau khi bị khởi tố, Luân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thành Luân - Ảnh: CA TP Hà Nội

Ngày 5/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng này. Qua công tác nắm tình hình, ngày 11/9/2025, Công an phường Đống Đa phát hiện Luân xuất hiện tại phố Yên Lãng và tổ chức bắt giữ thành công.

Hiện Công an phường Đống Đa đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác:

Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp như dùng hung khí nguy hiểm, phạm tội có tổ chức, đối với người đang thi hành công vụ... thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp phạm tội có tình tiết tăng nặng, khung hình phạt có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.