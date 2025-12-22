Ngày 22-12, Công an TP HCM cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Quang Quyết (33 tuổi), Nguyễn Đức Đạt (33 tuổi) cùng 5 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Quang Quyết được xác định là người đứng ra tổ chức hoạt động sản xuất thịt bò giả. Từ đầu năm, Quyết thuê nhiều lao động chế biến thịt heo bằng cách ngâm trong huyết bò pha hóa chất tạo màu, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường với danh nghĩa thịt bò nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, vào tháng 11, lực lượng PC03 phối hợp Công an phường Thới An tiến hành kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn (thuộc quận 12 cũ). Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều công nhân đang sơ chế hàng chục kg thịt nghi là thịt bò nhưng có dấu hiệu bất thường, chuẩn bị giao cho khách hàng.

Từ lời khai của Quyết, công an tiếp tục mở rộng điều tra và kiểm tra một kho hàng trên đường số 6, phường Hiệp Bình. Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Đức Đạt bị bắt quả tang khi đang cất giữ gần 250 kg “thịt bò” giả đã thành phẩm.

Đối tượng Lê Quang Quyết. Ảnh: Bộ Công an

Đối tượng Nguyễn Đức Đạt. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan điều tra xác định, cơ sở do Quyết điều hành hoạt động không có giấy phép kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế và không ký hợp đồng lao động với công nhân. Quyết khai nhận được Đạt hướng dẫn công thức chế biến và cung cấp nguyên liệu gồm thịt heo, muối công nghiệp Sodium Metabisulfite cùng nhiều phụ gia khác.

Theo hồ sơ vụ án, thịt heo sau khi thu mua sẽ được ngâm trong hỗn hợp huyết và hóa chất để tạo màu sắc tương tự thịt bò, rồi đem cấp đông và phân phối ra thị trường. Trung bình mỗi ngày, cơ sở này sản xuất khoảng 600 kg thịt bò giả, cung cấp cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TP HCM và một số khu vực lân cận, với giá bán dao động từ 118.000 đến 140.000 đồng/kg.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng cũng như xác minh các cơ sở tiêu thụ để xử lý theo quy định của pháp luật.