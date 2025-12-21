Khởi tố vợ chồng Huỳnh Xuân Hùng và Huỳnh Thị Thu Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa hoàn tất việc khởi tố vụ án hình sự liên quan đến một vụ ẩu đả nghiêm trọng trong khu dân cư, đồng thời khởi tố 7 bị can để làm rõ các hành vi xâm phạm sức khỏe người khác và gây mất trật tự công cộng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nhóm bị can gồm ba thành viên trong một gia đình là Huỳnh Xuân Hùng (55 tuổi), bà Huỳnh Thị Thu Minh (44 tuổi) và anh Huỳnh Đức Tân (21 tuổi), cùng bốn người khác là Trần Bảo Tuấn (31 tuổi), Trần Bảo Quốc (41 tuổi), Trần Tấn Bình (47 tuổi) và Ngô Văn Sáu (35 tuổi). Tất cả đều cư trú tại xã Krông Ana.

Các đối tượng nghe đọc quyết định khởi tố. Ảnh: TPO

Trong số này, Huỳnh Xuân Hùng bị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ điều tra do có dấu hiệu liên quan đến cả hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Sáu bị can còn lại bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài giữa hai hộ gia đình sống liền kề. Dù từng được tổ tự quản ở địa phương đứng ra hòa giải, song bất đồng không được giải quyết dứt điểm. Đến chiều 11/10, căng thẳng bùng phát thành xô xát, các bên đã sử dụng hung khí tấn công lẫn nhau, khiến một số người bị thương và gây náo loạn khu vực, làm ảnh hưởng đến giao thông cũng như tình hình an ninh trật tự.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bảo đảm xử lý vụ việc đúng người, đúng hành vi theo quy định của pháp luật.