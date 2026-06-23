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Bắt đối tượng hiếp dâm, sát hại một phụ nữ khuyết tật

Nguyễn Thảo
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Lợi dụng người phụ nữ bị khiếm khuyết về trí tuệ, Hoàng Phước Tuấn dụ dỗ nạn nhân đến khu vực nghĩa địa gây án, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 23/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Phước Tuấn (26 tuổi, ngụ xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra các tội giết người và hiếp dâm .

Đối tượng Hoàng Phước Tuấn. Ảnh: C.A.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 12/6, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận báo cáo của Công an xã Ea Na về việc phát hiện bà V.T.L (40 tuổi) tử vong tại khu vực nghĩa địa thôn Đoàn Kết, xã Ea Na trong tình trạng có nhiều dấu hiệu bất thường .

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội phạm giết người và hiếp dâm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an xã Ea Na và các đơn vị liên quan điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Cơ quan Công an đã nhanh chóng triệu tập nghi can Hoàng Phước Tuấn đến làm việc. Tại cơ quan điều tra , Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đối tượng đã nhiều lần lợi dụng việc nạn nhân bị khiếm khuyết về trí tuệ để thực hiện hành vi phạm tội. Đến chiều tối 11/6, đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạn nhân đến khu vực nghĩa địa thôn Đoàn Kết, xã Ea Na và gây án, khiến nạn nhân tử vong.

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Tags

Phụ nữ

công an tỉnh Đắk Lắk

vụ hiếp dâm mới nhất

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