Bật điều hòa bao nhiêu độ là tốt nhất?

Giữa những ngày hè đổ lửa, chiếc điều hòa dường như trở thành phao cứu sinh. Chúng ta thường có thói quen bước chân vào phòng là lập tức hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất có thể, 16°C hay 18°C - với mong muốn xua tan cái nóng tức thì. Thế nhưng, đằng sau cảm giác mát lạnh sảng khoái đó lại là một loạt những hệ lụy về sức khỏe và những con số "nhảy múa" trên hóa đơn tiền điện vào cuối tháng.

Việc sử dụng điều hòa không chỉ đơn thuần là bật và tắt, mà nó là cả một nghệ thuật cân bằng giữa sự thoải mái của cơ thể và hiệu suất vận hành của máy móc. Vậy đâu mới là con số "vàng" thực sự để bạn vừa tận hưởng sự mát mẻ, vừa bảo vệ túi tiền và sức khỏe cho cả gia đình?

1. Con số "vàng" cho sức khỏe: Quy tắc chênh lệch 6 - 10 độ C

Theo khuyến cáo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các chuyên gia y tế, nhiệt độ điều hòa lý tưởng nhất nên duy trì trong khoảng 25°C đến 28°C. Sở dĩ con số này không có sự cố định bởi nó dựa trên q uy tắc chênh lệch 6-10 độ C để bảo vệ cơ thể từ trong ra ngoài:

- Bên ngoài - Chống sốc nhiệt: Để không bị "ngợp" khi ra vào phòng, nhiệt độ máy lạnh chỉ nên thấp hơn ngoài trời tối đa 10°C. Ví dụ, nếu ngoài trời đang là 35°C (mức nhiệt phổ biến mùa hè), thì con số 25°C - 26°C chính là ngưỡng an toàn cuối cùng để mạch máu không bị co thắt đột ngột, giúp bạn tránh xa nguy cơ đau đầu hay đột quỵ.

- Bên trong - Bảo vệ hệ hô hấp: Khi bạn tuân thủ mức chênh lệch an toàn nêu trên và giữ phòng ở ngưỡng 26°C - 27°C, máy lạnh sẽ không phải vận hành quá gắt. Điều này giúp duy trì độ ẩm tối thiểu cho không khí, đảm bảo niêm mạc mũi họng không bị khô khốc, cũng là cách để bạn thức dậy với một chiếc cổ họng khỏe mạnh, không đau rát hay nghẹt mũi.

2. Mẫu nhiệt độ cho từng thành viên

Mỗi độ tuổi có một ngưỡng chịu nhiệt khác nhau. Để chăm sóc tốt nhất cho gia đình, bạn nên tham khảo bảng nhiệt độ sau:

- Người trưởng thành: 25°C - 27°C (Mức độ thoải mái nhất để làm việc và sinh hoạt).

- Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: 28°C - 29°C. Trẻ nhỏ có khả năng điều tiết thân nhiệt chưa hoàn thiện, nên cần mặc quần áo dài tay và tránh luồng gió thổi trực tiếp vào đầu, ngực.

- Người cao tuổi: 27°C - 28°C. Người già dễ bị đau khớp và các vấn đề tim mạch nếu ở trong môi trường quá lạnh.

3. Mẹo dùng điều hòa tiết kiệm tiền điện

Theo nghiên cứu, cứ mỗi khi bạn tăng thêm 1°C, máy lạnh sẽ tiết kiệm được khoảng 7% đến 10% điện năng tiêu thụ.

- Khi nhiệt độ ngoài trời cực đoan (trên 40°C): Việc cài đặt điều hòa ở mức 20°C là "nhiệm vụ bất khả thi" đối với máy nén, khiến máy chạy liên tục không nghỉ và cực kỳ tốn điện. Thay vào đó, hãy để mức 30°C kết hợp cùng một chiếc quạt điện. Quạt sẽ giúp luồng khí lạnh lưu thông đều, tạo cảm giác mát mẻ như ở mức 26°C nhưng lại giảm tải cho máy lạnh đáng kể.

- Chế độ Sleep (Ngủ đêm): Đây là "vũ khí" bí mật. Khi kích hoạt, điều hòa sẽ tự động tăng dần nhiệt độ (thường là 1°C sau mỗi giờ, tối đa tăng 2°C) để phù hợp với thân nhiệt giảm xuống của chúng ta khi ngủ sâu, giúp bạn không bị thức giấc vì lạnh và tiết kiệm điện tối ưu.

4. Những sai lầm cần bỏ ngay khi sử dụng điều hòa

- Bật/Tắt liên tục để tiết kiệm: Đây là sai lầm phổ biến nhất. Việc khởi động lại máy nén tiêu tốn năng lượng gấp 3 lần so với việc duy trì nhiệt độ ổn định.

- Lạm dụng chế độ Dry (Giọt nước): Chế độ này chỉ thực sự hiệu quả trong những ngày nồm ẩm. Trong ngày hè khô nóng, dùng Dry sẽ khiến cơ thể mất nước, da nứt nẻ và khô mắt nghiêm trọng. Hãy ưu tiên chế độ Cool (Bông tuyết).

Lời khuyên cuối từ chuyên gia:

Hãy áp dụng "quy tắc 3 phút": Trước khi ra khỏi phòng lạnh, hãy tắt điều hòa hoặc mở cửa trước 3 phút để cơ thể làm quen với nhiệt độ môi trường, tránh hiện tượng sốc nhiệt đột ngột.