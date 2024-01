Bắt cựu Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Thăng Long Nguyễn Thế Hùng

Đây là động thái mới trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên điều tra xác minh giai đoạn 2 của vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Hưng Yên có liên quan dự án “Khu đô thị phía Bắc đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam Quốc lộ 5” do Công ty bất động sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) là chủ đầu tư.

Đối tượng Nguyễn Thế Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hưng Yên

Quá trình điều tra xác định, năm 2004, UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt và giao cho Công ty Thăng Long là chủ đầu tư để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng “Khu đô thị phía Bắc đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam Quốc lộ 5”, địa chỉ tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Công ty Thăng Long có trách nhiệm thi công tuyến đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 và hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất với nhà nước.

Sau đó, Công ty Thăng Long đã tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng, tiến hành san lấp, thi công một số hạng mục cơ sở hạ tầng và tuyến đường trục trung tâm.

Tuy nhiên, Công ty Thăng Long chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa nộp tiền sử dụng đất, các công trình hạ tầng khu đô thị chưa được nghiệm thu; các nền đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn.

Từ năm 2005 đến nay, Công ty Thăng Long đã ký hợp đồng chuyển nhượng trên 2.700 lô đất trái quy định, thu tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 16/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Thăng Long; Quyết định Khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thế Hùng (SN 1982, trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ những vi phạm của những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.