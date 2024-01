Cảnh sát mật phục, bắt 2 người mang theo 2 khẩu súng chứa đầy đạn di chuyển trên đường

Theo đó, vào lúc 18h45' ngày 22/1, tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.



Các đối tượng là Sồng A Thống (SN 1997), trú tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ và Tráng A Páo (SN 1980), trú tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng AK (bên trong có 27 viên đạn); 1 khẩu súng K59 (bên trong có 8 viên đạn); 1 xe máy; 2 điện thoại di động; trên 1 triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan khác.

Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Công an huyện Vân Hồ cho biết: Qua theo dõi tình hình di biến động của các đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi phát hiện 2 đối tượng đang di chuyển từ bản Tà Dê đến bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, ngay lập tức các tổ công tác đã tổ chức mật phục bắt quả tang.

Sồng A Thống và Tráng A Páo bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 23/1, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vân Hồ đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ trong ban chuyên án và Công an huyện Vân Hồ đã bắt giữ thành công 2 đối tượng vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, bảo đảm an toàn về lực lượng, phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.