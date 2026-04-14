Bắt chủ mưu Dương Văn Hà và 54 đối tượng trong một chuyên án lớn, lừa đảo hơn 5.000 người trong 20 ngày

Duy Anh |

Ngoài 55 đối tượng là người Việt Nam, ban chuyên án còn bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc trong đường dây lừa đảo quy mô lớn.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước triệt phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ 55 đối tượng người Việt Nam, 4 đối tượng người Trung Quốc, trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu, bóc gỡ toàn bộ "ổ nhóm" tội phạm hoạt động tinh vi trên không gian mạng tại bản Phiêng Ngam, huyện Tôn Phậng, tỉnh Bò Kẹo, CHDCND Lào.

Bắt chủ mưu Dương Văn Hà và hơn 50 đối tượng trong một chuyên án lớn - Ảnh 1.

55 đối tượng người Việt Nam được dẫn giải qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Ảnh: Công an Điện Biên).

Trước đó, đầu tháng 3/2026, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam, di chuyển từ Campuchia sang Lào nhằm tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của tổ chức này, tháng 4/2026, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án 426H, phối hợp chặt chẽ với C02 - Bộ Công an và Công an tỉnh Bò Kẹo (CHDCND Lào) để đấu tranh triệt phá.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã có đủ căn cứ khẳng định, trong khoảng thời gian 20 ngày (từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2026), nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 5.000 bị hại, chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng.

Bắt chủ mưu Dương Văn Hà và hơn 50 đối tượng trong một chuyên án lớn - Ảnh 2.

Chúng cung cấp chính xác thông tin cá nhân để tạo lòng tin, "nhờ" chuyển khoản vài nghìn đồng xác nhận đơn hàng. Sau đó, đối tượng viện lý do đăng ký nhầm dịch vụ, đe dọa bị trừ tiền hàng tháng, dẫn dụ bị hại truy cập link giả và chuyển tiền để "hủy dịch vụ".

Bằng kịch bản được dàn dựng sẵn, các đối tượng từng bước chiếm đoạt toàn bộ tài sản, thậm chí dụ nạn nhân vay tín dụng, rồi chặn các phương thức liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tiền của bị hại.

Bắt chủ mưu Dương Văn Hà và hơn 50 đối tượng trong một chuyên án lớn - Ảnh 3.

Các đối tượng sử dụng nhiều điện thoại cùng sim rác để thực hiện hành vi phạm tội (Ảnh: Công an Điện Biên).

Tối 10/4, Ban chuyên án đồng loạt tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang 55 đối tượng người Việt Nam, 4 đối tượng người Trung Quốc, trong đó có đối tượng chủ mứu, cầm đầu Dương Văn Hà đang thực hiện hành vi phạm tội tại phòng làm việc chung thuộc 2 toà nhà tại tỉnh Bò Kẹo (Lào), thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử, sim rác, máy tính, kịch bản lừa đảo được tổ chức bài bản như "doanh nghiệp ngầm".

Bắt chủ mưu Dương Văn Hà và hơn 50 đối tượng trong một chuyên án lớn - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật (Ảnh: Công an Điện Biên).

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng thành công, 55 đối tượng người Việt Nam cùng tang vật đã được di lý về Việt Nam an toàn qua cửa khẩu Tây Trang vào rạng sáng ngày 12/4 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ban chuyên án giao 4 đối tượng người Trung Quốc cho Công an tỉnh Bò Kẹo đấu tranh xử lý theo pháp luật Lào.

Bắt chủ mưu Dương Văn Hà và hơn 50 đối tượng trong một chuyên án lớn - Ảnh 5.

Lực lượng Công an lấy lời khai đối tượng trong tổ chức lừa đảo (Ảnh: Công an Điện Biên).

Đây là chuyên án chung điển hình trong đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao giữa lực lượng Công an Việt Nam và lực lượng Công an Lào, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và năng lực hiệp đồng tác chiến của Công an tỉnh Điện Biên trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, góp phần bảo vệ tài sản và sự bình yên của người dân.

Cũng chính là chiến công xuất sắc thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống lực lượng cảnh sát hình sự (18/4/1946 - 18/4/2026).

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nông Thị Túc sinh năm 1982
