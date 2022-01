Bất chấp COVID-19, nhiều doanh nghiệp nhà nước lãi đậm

Báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, mặc dù dịch COVID-19 gây ảnh hưởng rất nặng nề đến hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban song nhờ thực hiện thành công "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước.



Cụ thể, tổng lợi nhuận trước thuế ước trong năm qua đối với khối doanh nghiệp thuộc Ủy ban quản lý đã vượt 70% kế hoạch (34.179 tỷ đồng, bằng 93% so với năm 2020), tổng nộp ngân sách ước vượt 27% kế hoạch (62.443 tỷ đồng, bằng 99% so với năm 2020).

Trong số trên, có 13/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 14/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế; 14/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách, đặc biệt có nhiều doanh nghiệp vượt rất xa kế hoạch và sự kỳ vọng. Điển hình trong số này phải kể đến Tổng công ty Hàng hải (Vinalines), hay Tập đoàn Hoá chất (Vinachem).

Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Vinalines ước đạt 2.869 tỷ đồng, bằng 303,9% so với kế hoạch năm, và bằng 574,3% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đầu năm được giao kế hoạch là lãi 1 tỷ đồng nhưng cuối năm ước đạt 230 tỷ đồng, và bứt phá rất xa nếu so với con số lỗ tới 824 tỷ đồng trong năm 2020.

Còn tại Vinachem, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.726 tỷ đồng trong khi kế hoạch năm là lỗ 1.217 tỷ đồng và cùng kỳ năm trước lỗ 2.160 tỷ đồng.

Trong danh sách ăn nên làm ra năm qua của khối công ty nhà nước không thể không kể đến 2 "ông lớn" ngành năng lượng là Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Tập đoàn Xăng dầu (Petrolimex).

Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của PVN ước đạt 40.698 tỷ đồng, bằng 238,6% kế hoạch năm và bằng 204,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ước đạt 18.408 tỷ đồng, bằng 181,1% so với kế hoạch năm và bằng 119,6% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Petrolimex ước đạt 3.820 tỷ đồng, bằng 113,7% kế hoạch năm và bằng 271,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ước đạt 1.860 tỷ đồng, bằng 103.3% kế hoạch năm và bằng 180,89% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, có 5 tập đoàn, tổng công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, đó là: Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Ngoài ra có 5 tập đoàn, tổng công ty không hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách, gồm: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam.