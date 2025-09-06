HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt Bùi Thanh Long

Duy Anh |

Đối tượng Bùi Thanh Long bị cáo buộc lừa đảo hàng tỷ đồng của một phụ nữ ở Hải Phòng.

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công đối tượng Bùi Thanh Long (SN 1992, trú xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi lừa đảo.

Bắt Bùi Thanh Long - Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Thanh Long (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.T.L. ở phường Lê Chân về việc bị đối tượng sử dụng mạng xã hội Telegram lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch đổi tiền. 

Cụ thể, khoảng tháng 12/2024, thông qua mạng xã hội Telegram, chị L. có quen biết người sử dụng tài khoản Telegram tên "Kimjongun". Người này giới thiệu tên Long, làm trong lĩnh vực đổi tiền Việt Nam ra tiền Đô la Mỹ (USD). 

Do có nhu cầu đóng tiền học cho em gái hiện đang du học ở nước ngoài nên chị L. nhờ Long đổi hộ số tiền 66 nghìn USD tương đương với số tiền 1,683 tỷ đồng. 

Sau khi chị L. chuyển tiền cho Long thì không nhận được tiền USD và không liên lạc được với Long nên làm đơn trình báo Cơ quan Công an.

Sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định được tài khoản Telegram tên "Kimjongun" và truy bắt thành công đối tượng Bùi Thanh Long, sinh năm 1992, trú tại: TDP số 2, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai về hành vi lừa đảo.

