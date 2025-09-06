Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố thông báo các cá nhân nào là bị hại của vụ án Lừa dối khách hàng xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ 49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TPHCM, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM; SĐT điều tra viên thụ lý 0996.969.599) để được giải quyết theo quy định.
Khám xét thẩm mỹ viện hút mỡ "chui" cho 500 khách, bắt tạm giam bà chủ
Duy Anh (tổng hợp) |
Mặc dù không được cấp giấy phép nhưng chủ cơ sở thẩm mỹ Ho.pital SW vẫn nhận hút mỡ bụng cho 500 khách, thu lợi 10 tỷ đồng.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/kham-xet-tham-my-vien-hut-mo-chui-cho-500-khach-bat-tam-giam-ba-chu-a568844.html