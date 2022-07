Bão số 1 đang ở giai đoạn mạnh nhất, dự báo ba kịch bản đổ bộ đất liền

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 2/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông Đông Bắc, cách Quảng Ninh khoảng 430km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4h ngày 3/7, vị trí tâm bão ở khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 170km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 107,0 đến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24-36 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, triều cường: vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay (2/7) còn có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6,0-8,0m, biển động dữ dội.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh. Cảnh báo nguy cơ sóng lớn kết hợp triều cường gây ngập úng ở vùng trũng, thấp ở khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Cảnh báo mưa lớn: Từ chiều tối và đêm nay (2/7) đến ngày 4/7 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, riêng khu Đông Bắc 100-200mm, có nơi trên 250mm. Từ ngày 5-7/7 ở Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h. Ảnh: TTKTTVQG.

Để ứng phó bão, tại cuộc họp ứng phó với bão số 1 do Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức chiều 1/7, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chia sẻ với Tuổi Trẻ, sau khi hình thành ở phía bắc Biển Đông, bão đang đi vào khu vực có nhiệt độ cao, độ đứt gió thấp nên có điều kiện thuận lợi để mạnh lên rất nhanh.

Ông Khiêm cho biết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra 3 kịch bản đổ bộ của bão tương ứng với mức độ mưa to và gió lớn ảnh hưởng tới đất liền và ven biển miền Bắc.

Kịch bản 1 (70%), bão đi theo hướng tây bắc, sau đó qua phía đông nam khu vực Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành vùng áp thấp. Trường hợp này khả năng mưa kéo dài, mưa vừa, mưa to cho khu vực Đông Bắc và vùng núi phía bắc từ chiều 2/7 đến 7/7

Kịch bản 2 (20%), bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc đi sâu vào phía tây nam khu vực Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu. Kịch bản này bão gây mưa không lớn cho khu vực Bắc Bộ.

Kịch bản 3 (10%), bão đi hướng tây tây bắc vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi vào phía bắc vịnh Bắc Bộ tác động đến khu vực Đông Bắc. Hoàn lưu bão gây gió mạnh cấp 7-8 và mưa lớn cho miền Bắc.