HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bao nhiêu tàu đang chờ được phép đi qua eo biển Hormuz an toàn?

Hoàng Vân |

Fox News ngày 10/4 đưa tin, một số lượng “rất lớn” tàu thuyền đang chờ được phép đi qua eo biển Hormuz an toàn.

- Ảnh 1.

Gần 3.200 tàu đang chờ được phép đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Theo Fox News, gần 3.200 tàu, gồm 800 tàu chở dầu và tàu chở hàng, đang bị ùn tắc gần eo biển Hormuz chờ được đi qua an toàn.

Gần 20.000 thủy thủ trong khu vực Vịnh Ba Tư hiện đang chờ được làm rõ về việc di chuyển an toàn qua eo biển này.

Ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn song phương kéo dài hai tuần với Iran.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, hai bên đã giải quyết gần như tất cả các vấn đề gây tranh cãi, và Mỹ coi đề xuất 10 điểm của Iran là cơ sở làm việc cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Ông Trump khẳng định, quyết định này được đưa ra dựa trên thiện chí của Iran trong việc mở cửa eo biển Hormuz.

Đổi lại, Iran đồng ý ngừng "các cuộc tấn công tự vệ", với điều kiện không có cuộc tấn công nào được tiến hành chống lại Iran.

Thủ tướng Pakistan, Shehbaz Sharif, người đang làm trung gian hòa giải giữa các bên, đã mời họ đàm phán vào ngày 10/4.

Theo đài truyền hình công cộng Iran, các cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra trực tiếp.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad của Pakistan dự kiến kéo dài vài ngày.

Theo TASS
Tags

Iran

tàu chở dầu

tàu

Eo biển Hormuz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại