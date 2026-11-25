Bất chấp hình ảnh được Ukraine đăng tải kèm tuyên bố đã đưa xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx ra chiến trường, phía Nga đã bác bỏ điều này.

Một xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx thuộc Lữ đoàn Cơ giới 21.

Đầu năm 2025, có thông báo Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu nhận được các xe chiến đấu bộ binh (IFV) KF41 Lynx hiện đại của Đức. Mãi đến bây giờ, hình ảnh của một chiếc IFV thuộc loại này, đang phục vụ trong Lữ đoàn cơ giới độc lập số 21 của Ukraine mới xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo kế hoạch, Đức sẽ giao 10 chiếc xe với giá 10 triệu USD/chiếc. Động cơ diesel của xe chiến đấu bộ binh này sản sinh công suất 1.140 mã lực. Tốc độ tối đa trên đường là 70km/h.

Xe được trang bị pháo 35mm và súng máy đồng trục 7,62mm, được thiết kế để trang bị hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường Spike do Israel sản xuất, nhưng dường như những chiếc IFV bàn giao đã được xuất xưởng mà không có vũ khí đó.

Mặc dù trọng lượng chiến đấu đạt tới 44 tấn, nhưng lớp giáp chỉ bảo vệ được xe trước đạn pháo tự động 30mm, phương tiện này có thể chứa được tối đa 11 người.

Dựa vào việc xe thiếu hệ thống bảo vệ chống máy bay không người lái bổ sung và kíp lái không mặc áo giáp, có thể thấy chiếc Lynx đang đóng quân ở một vị trí khá xa tiền tuyến.

Theo đánh giá từ truyền thông Nga, xét theo thực tế là chiếc xe thiếu lớp bảo vệ bổ sung chống lại máy bay không người lái và kíp lái đang tạo dáng mà không mặc áo giáp, có thể thấy chiếc Lynx đang đóng quân ở một nơi khá xa tiền tuyến.

Khó có khả năng người Đức đã cho phép sử dụng các phương tiện bọc thép trong tình trạng này ở ngoài chiến trường. Hình ảnh về các phương tiện bị cháy và nổ có thể làm gián đoạn hợp đồng cung cấp cho nước ngoài, đặc biệt khi một phiên bản cải tiến của xe chiến đấu bộ binh Đức hiện đang tham gia chương trình XM-30 của Mỹ.

Theo kênh Military Informant, nhiều khả năng do sự hiện diện của loại đạn có thể lập trình được trong pháo của KF41, xe chiến đấu bộ binh Lynx sẽ được sử dụng ở khu vực tiền tuyến như các tổ hợp phòng không tự hành và tránh những cuộc giao tranh trực diện.

Theo Rossiyskaya Gazeta