Báo Nga kinh ngạc trước tốc độ tăng trưởng của Việt Nam: Cao gấp gần 5 lần Thái Lan

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang vượt xa Thái Lan, góp phần thu hẹp khoảng cách quy mô GDP giữa hai nước.

GDP Việt Nam đang áp sát Thái Lan

Tờ Sputnik (Nga) ngày 29/10 đăng tải bài viết với tiêu đề "Kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao gấp gần 5 lần Thái Lan, quy mô GDP gây kinh ngạc".

Dẫn thông tin từ Tạp chí SME Asia, Sputnik cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đang giúp Việt Nam nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về quy mô GDP với Thái Lan, nền kinh tế lâu nay vẫn duy trì vị thế lớn hơn trong khu vực.

Số liệu thống kê cho thấy GDP Việt Nam tăng 9,95% trong quý III/2026 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Tính chung chín tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 9,01%.

Trong khi đó, như đã đưa tin trước đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP Thái Lan tăng khoảng 1,9% trong năm 2026, sau mức tăng 2,1% năm 2025. Nếu so sánh tốc độ tăng trưởng chín tháng của Việt Nam với dự báo cả năm của Thái Lan, mức tăng của Việt Nam cao gấp khoảng 4,7 lần. Tuy nhiên, đây là hai chỉ tiêu thuộc các khoảng thời gian khác nhau.

Đà tăng trưởng của Việt Nam được thúc đẩy bởi công nghiệp, xây dựng, xuất khẩu và đầu tư. Trong chín tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư tăng 16,7%, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, cao nhất trong cùng kỳ năm năm qua.

Biểu đồ so sánh GDP Việt Nam và Thái Lan. Nguồn: IMF

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 từ 7,2% lên 7,8%, dựa trên triển vọng sản xuất công nghiệp, tiêu dùng nội địa và dòng vốn FDI. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng thực tế của Việt Nam trong những quý đầu năm. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm trên 10%.

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng đang kéo gần quy mô hai nền kinh tế. Theo số liệu Ngân hàng Thế giới được SME Asia dẫn lại, GDP danh nghĩa của Thái Lan năm 2025 đạt khoảng 577 tỷ USD, trong khi Việt Nam đạt 514,7 tỷ USD, chênh lệch hơn 62 tỷ USD. Như vậy, quy mô GDP Việt Nam đã tương đương khoảng 89% Thái Lan.

Các dự báo trước đây của IMF cho thấy khoảng cách này có thể tiếp tục thu hẹp. Năm 2026, GDP Thái Lan được dự báo đạt khoảng 580 tỷ USD, so với 527 tỷ USD của Việt Nam. Đến năm 2027, hai con số lần lượt là 584 tỷ USD và 557 tỷ USD, đưa mức chênh lệch xuống còn khoảng 27 tỷ USD.

Đáng chú ý, đến năm 2028, quy mô hai nền kinh tế được dự báo gần như tương đương, với GDP Thái Lan đạt 599 tỷ USD và Việt Nam đạt 595 tỷ USD, chỉ chênh lệch khoảng 4 tỷ USD. Theo kịch bản này, Việt Nam có thể vượt Thái Lan vào năm 2029, với GDP đạt 631 tỷ USD so với 623 tỷ USD. Đến năm 2030, quy mô hai nền kinh tế dự kiến lần lượt đạt 668 tỷ USD và 648 tỷ USD; năm 2031 là 705 tỷ USD và 675 tỷ USD.

Tuy nhiên, những dự báo trên được xây dựng trước giai đoạn tăng tốc gần đây của Việt Nam. Thời điểm hai nền kinh tế bắt kịp hoặc vượt nhau còn phụ thuộc vào tăng trưởng thực tế, lạm phát và biến động tỷ giá. Việc đồng baht tăng giá hoặc đồng Việt Nam mất giá có thể làm thay đổi tương quan GDP khi quy đổi sang USD.

Lợi thế dân số, đầu tư và khả năng tham gia chuỗi cung ứng

Một trong những khác biệt đáng chú ý giữa hai nền kinh tế là quy mô và cơ cấu dân số.

Việt Nam có khoảng 103 triệu dân, cao hơn gần 44% so với mức 71,6 triệu người của Thái Lan. Cơ cấu dân số trẻ hơn giúp Việt Nam duy trì nguồn lao động tương đối dồi dào và thị trường tiêu dùng nội địa lớn hơn.

Trong khi đó, dân số Thái Lan đang suy giảm và được dự báo giảm khoảng 0,1-0,2% mỗi năm vào cuối thập kỷ này, còn dân số Việt Nam có thể tiếp tục tăng khoảng 0,5% mỗi năm. Ngân hàng Thế giới xác định già hóa dân số, tăng trưởng năng suất chậm, nợ hộ gia đình cao và sự phát triển hạn chế của doanh nghiệp vừa và nhỏ là những thách thức lớn đối với kinh tế Thái Lan.

Đầu tư cũng tạo ra sự khác biệt. Theo ước tính IMF được bài báo dẫn lại, tổng đầu tư trong nước của Thái Lan tương đương khoảng 20,6% GDP năm 2026, trong đó đầu tư tư nhân chiếm 16,4%. Ngược lại, vốn đầu tư tại Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số.

Việt Nam còn có lợi thế về chi phí lao động, vị trí gần các chuỗi cung ứng Trung Quốc, hạ tầng đang phát triển và xu hướng doanh nghiệp quốc tế đa dạng hóa địa điểm sản xuất ngoài Trung Quốc.

Tuy nhiên, lợi thế này không đồng nghĩa Việt Nam đã vượt Thái Lan về năng lực công nghiệp.

GDP Việt Nam đang áp sát Thái Lan. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Thái Lan vẫn là một trung tâm sản xuất lớn của khu vực, với các ngành ô tô, điện tử, hóa dầu và chế biến thực phẩm, cùng hệ thống hạ tầng tương đối hoàn thiện, ngành du lịch phát triển và thị trường tài chính có quy mô đáng kể.

Ngành sản xuất đóng góp khoảng một phần tư GDP Thái Lan và tạo việc làm cho hơn 6 triệu lao động. Xuất khẩu điện tử nước này gần đây cũng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư AI. Theo Ngân hàng Thế giới, Thái Lan còn cơ hội phát triển trong các lĩnh vực xe điện, pin, thiết bị năng lượng mặt trời và thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng.

Đối với Việt Nam, thách thức quan trọng là nâng tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước, phát triển mạng lưới nhà cung cấp nội địa, nâng cao năng lực công nghiệp hỗ trợ và giữ lại nhiều lợi ích kinh tế hơn từ hoạt động của các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài.

Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn về GDP bình quân đầu người

Dù đang tiến gần Thái Lan về tổng quy mô GDP, Việt Nam vẫn có khoảng cách đáng kể về GDP bình quân đầu người.

Theo số liệu Ngân hàng Thế giới được dẫn trong bài, GDP bình quân đầu người của Thái Lan năm 2025 đạt 8.057 USD, so với 5.066 USD của Việt Nam. Ước tính cho năm 2026 dựa trên số liệu IMF cho thấy Thái Lan đạt khoảng 8.105 USD/người, trong khi Việt Nam đạt 5.115 USD/người.

Khoảng cách này được dự báo tiếp tục thu hẹp trong những năm tới. Đến năm 2028, GDP bình quân đầu người của Thái Lan có thể đạt 8.392 USD, so với 5.698 USD của Việt Nam. Năm 2030, các mức tương ứng được dự báo là 9.092 USD và 6.323 USD; đến năm 2031 là 9.498 USD và 6.652 USD.

Theo phân tích được SME Asia dẫn lại, nếu GDP bình quân đầu người danh nghĩa của Việt Nam duy trì mức tăng 6-7% mỗi năm, trong khi Thái Lan tăng 3-4%, khoảng cách giữa hai quốc gia có thể thu hẹp đáng kể vào cuối thập niên 2030 hoặc trong thập niên 2040.