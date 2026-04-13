Iran tung video 'tàu Mỹ qua eo biển Hormuz thất bại, suýt bị phá huỷ'.

Theo Press TV dẫn tin "từ các nguồn an ninh – quân sự cấp cao", hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ suýt bị phá hủy hoàn toàn chỉ trong vài phút sau khi cố gắng thực hiện chuyến đi qua eo biển Hormuz. "Hoạt động này được cho là nhằm gây ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán Iran–Mỹ đang diễn ra tại thủ đô Pakistan", tờ báo Iran viết.

Hai tàu khu trục USS Michael Murphy (DDG-112) và USS Frank E. Peterson (DDG-121), đều thuộc lớp Arleigh Burke, được cho là cố gắng đi qua tuyến đường thủy chiến lược ở Hormuz nhưng bị lực lượng hải quân Iran chặn lại và buộc phải rút lui. "Các tàu khu trục được cho là chỉ còn cách vài phút trước khi bị phá hủy hoàn toàn, khi tên lửa hành trình của Iran khóa mục tiêu và máy bay không người lái tấn công được triển khai" , Press TV nêu.

Press TV cũng cho rằng các tàu Mỹ trước đó đã cố sử dụng tác chiến điện tử, bao gồm tắt hệ thống báo vị trí, nhằm đánh lừa lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cố gắng đóng giả tàu thương mại

Tàu USS Frank E. Peterson ban đầu cố tiếp tục hành trình nhưng ngay lập tức nhận ra radar tên lửa hành trình đã khóa mục tiêu vào tàu và các tàu IRGC đang chặn lại. Đồng thời, máy bay không người lái của IRGC bay phía trên hai tàu khu trục. USS Peterson sau đó nhận được thông báo trên kênh quốc tế 16 rằng phải rút khỏi khu vực trong vòng 30 phút, nếu không sẽ trở thành mục tiêu của lực lượng vũ trang Iran. Khi tàu khu trục vẫn cố tiếp tục di chuyển, một cảnh báo cuối cùng được đưa ra, và con tàu được cho là chỉ còn vài phút nữa là bị phá hủy.

Các cuộc đàm phán Mỹ-Iran kết thúc vào sáng Chủ nhật sau 21 giờ, nhưng không đạt được đột phá nào.

Trước đó cùng ngày Chủ nhật, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya bác bỏ tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) về việc tàu quân sự Mỹ đi qua eo biển Hormuz.

Trung tá Ebrahim Zolfaqari nói rằng: “Việc cho phép bất kỳ tàu nào đi qua tuyến đường thủy chiến lược này chỉ thuộc thẩm quyền của Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran” . Trong một tuyên bố riêng, Hải quân IRGC cũng cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của tàu quân sự Mỹ nhằm đi qua eo biển Hormuz sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.

Sau khi các cuộc đàm phán bị đình trệ, Mỹ tuyên bố cũng sẽ phong toả eo biển Hormuz, tập trung vào một số cảng Iran.