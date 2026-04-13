Tôi đã dùng thử Galaxy S26 Ultra mới nhất của Samsung, nhưng rồi cuối cùng lại quay về với S24 Ultra

Cây bút Andy Boxall của Android Police cho rằng chiếc Galaxy S24 Ultra dù đã 2 năm tuổi hiện vẫn là một chiếc smartphone tuyệt vời, và với hầu hết người mua, đây mới là lựa chọn thông minh.

Sau khi trải nghiệm cả Galaxy S26 Ultra và Galaxy S24 Ultra, anh cho rằng không thấy có lý do nào thực sự thuyết phục để người dùng phải chi thêm tiền cho mẫu máy mới nhất.

Dưới đây là quan điểm cá nhân của Andy.

Những giá trị tôi vẫn yêu thích trên Galaxy S24 Ultra

Trong vài năm qua, Samsung không có cú nhảy vọt nào với smartphone cao cấp của hãng. Công ty vẫn đều đặn tung ra những chiếc smartphone chất lượng, dù tốc độ nâng cấp đôi khi không theo kịp các đối thủ từ nước ngoài.

Hệ quả là, Galaxy S24 Ultra vẫn là một lựa chọn đầy sức hút trong năm 2026. Nếu bạn đã có sẵn nó trong túi, tôi thấy chẳng có lý do gì để từ bỏ. Còn nếu bạn đang định mua máy mới, có hàng tá lý do để tiết kiệm một khoản tiền và chọn mẫu flagship đời cũ này.

Khi điểm qua danh sách những yếu tố tạo nên một chiếc smartphone xuất sắc, Galaxy S24 Ultra vẫn đáp ứng hoàn hảo gần như mọi tiêu chí. Màn hình 6.8 inch của máy vẫn cực kỳ sắc nét và rực rỡ.

Ban đầu tôi cũng có chút đắn đo khi Samsung giảm độ bão hòa màu sắc trên S24 Ultra. Tuy nhiên, sau khi hãng bổ sung thanh trượt điều chỉnh độ rực rỡ (vividness slider), tấm nền này đã thực sự "hồi sinh". Ngay cả ở thời điểm năm 2026, nó trông vẫn tuyệt đẹp và sở hữu lớp phủ chống phản xạ mà ai cũng yêu thích.

Hiệu năng của máy cũng không hề thiếu hụt. Với các tác vụ hoặc tựa game nặng, bạn có thể thấy sự cải thiện trên Galaxy S26 Ultra mới, nhưng chiếc S24 Ultra của tôi với chip Snapdragon 8 Gen 3 vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khả năng đa nhiệm vẫn mượt mà, và 12GB RAM là quá đủ dùng trong một thời gian dài nữa. Vả lại, bạn cũng chẳng nhận được nhiều RAM hơn trên S26 Ultra trừ khi chấp nhận chi một số tiền "cắt cổ" cho phiên bản 1TB.

Về thiết kế, mỗi người sẽ có sở thích riêng, nhưng tôi hoàn toàn nghiêng về Galaxy S24 Ultra. Nó giữ được bản sắc riêng, và với một người từng "đau lòng" trước sự ra đi của dòng Galaxy Note, chiếc máy này cảm giác như một hậu duệ tinh thần thực sự của chiếc Note 10+ tôi từng dùng.

Bạn cũng sẽ giữ được một tính năng quan trọng khi ở lại với model cũ. Bút S Pen trên S24 Ultra có đầy đủ chức năng và hỗ trợ Bluetooth. Các cử chỉ không chạm vẫn hoạt động tốt; nếu bạn cần dùng S Pen để bấm chụp ảnh từ xa hay cuộn trang media, S24 Ultra đều đáp ứng được.

Phần mềm là một điểm cộng khác giúp Galaxy S24 Ultra đứng vững. Máy tôi hiện chạy One UI 8 và dự kiến sẽ sớm lên bản 8.5. Trải nghiệm người dùng rất mượt mà, và chiếc S24 Ultra của tôi vẫn còn gần 5 năm hỗ trợ phần mềm phía trước. Samsung đã làm rất tốt việc tối ưu hóa phần mềm mới cho phần cứng cũ, khiến máy vẫn nhanh nhạy như ngày đầu mở hộp.

Tôi vẫn được trải nghiệm các tính năng mới như thanh Now Bar, dù phải chấp nhận rằng không phải lúc nào mình cũng nhận được những bổ sung Galaxy AI mới nhất và xịn nhất. Đây không phải là rào cản quá lớn, nhưng cũng là điểm đáng lưu ý.

Về camera, Samsung không thay đổi cảm biến quá nhiều trên dòng Ultra những năm gần đây. Galaxy S25 Ultra từng có ống kính siêu rộng 50MP mới, và Galaxy S26 Ultra sở hữu khẩu độ lớn hơn trên cảm biến chính 200MP, nhưng ngoài những điểm đó, bạn sẽ không thấy chất lượng ảnh sụt giảm đáng kể nếu chọn S24 Ultra.

Tôi hài lòng với những bức ảnh máy chụp được. Khả năng chụp đêm trên S26 Ultra có tốt hơn, nhưng S24 Ultra vẫn giữ vững phong độ nhờ các thuật toán xử lý hình ảnh của Samsung.

Thời lượng pin trên S24 Ultra vẫn rất ấn tượng. Các bản cập nhật không hề làm pin yếu đi, và chip Snapdragon 8 Gen 3 tỏ ra khá hiệu quả về điện năng. Tôi có thể dùng máy trong 2 ngày với các tác vụ hỗn hợp chỉ với một lần sạc. Thực tế, dung lượng pin vẫn giữ nguyên từ đời S24 Ultra cho đến S26 Ultra.

Galaxy S26 Ultra vẫn tốt, tùy vào điều kiện tài chính

Sẽ thật bất công nếu nói Samsung không cải tiến gì trên Galaxy S26 Ultra. Mặc dù nó có thể thiếu đi vài mục mà những người yêu công nghệ kỳ vọng trong danh sách mong ước cho chiếc flagship năm 2026, nhưng đây vẫn là một thiết bị đầy ấn tượng.

Nếu bạn có điều kiện tài chính hoặc tận dụng được các chương trình khuyến mãi, hãy cứ chọn S26 Ultra. Bạn sẽ tận hưởng được một vài nâng cấp đáng giá và có tới 7 năm hỗ trợ phần mềm. Nếu bạn yêu thích Galaxy AI, S26 Ultra cũng sẽ nhận được nhiều tính năng hơn trong thời gian dài hơn so với phần cứng cũ.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiết kiệm hoặc đã sở hữu sẵn một chiếc trong túi, Galaxy S24 Ultra vẫn là một lựa chọn cực kỳ sáng giá.