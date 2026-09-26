Bangkok tuyên bố tình trạng thảm hoạ: Cảnh tượng không tưởng ở thủ đô Thái Lan những ngày qua

48 giờ mưa lớn liên tục làm hệ thống kênh rạch quá tải, các tuyến đường bị ngập chìm và người dân phải lội trong dòng nước cao đến đầu gối.

Theo Sức khỏe và cộng đồng Copy link Link bài gốc Lấy link https://suckhoe24h.suckhoecongdongonline.vn/bangkok-tuyen-bo-tinh-trang-tham-hoa-canh-tuong-khong-tuong-o-thu-do-thai-lan-nhung-ngay-qua