Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chứng kiến Việt Nam ký thỏa thuận với Canada ở lĩnh vực góp hơn 17 tỷ USD cho GDP

Đây là lĩnh vực đóng góp hơn 17 tỷ USD cho GDP của Việt Nam và tạo ra khoảng 100.000 việc làm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Vietnam Airlines và CAE. Ảnh: TTXVN

Lĩnh vực này là hàng không.

Sáng 25/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, tại thủ đô Ottawa, Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada tổ chức Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam – Canada.

Tại tọa đàm, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu, Vietnam Airlines và Vietjet đã trao các văn kiện hợp tác với CAE về đào tạo nhân lực hàng không và công nghệ mô phỏng. Đồng thời, Vietjet trao bản ghi nhớ hợp tác với công ty công nghệ hàng không InteliSys.

Các văn kiện hợp tác bao gồm:

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty CAE Inc trong hợp tác chiến lược về đào tạo hàng không và công nghệ mô phỏng;

Biên bản ghi nhớ giữa VietJet và Công ty CAE Inc ký hợp tác chiến lược trong đào tạo phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên, công nghệ mô phỏng, học tập kỹ thuật số;

Bản ghi nhớ giữa Vietjet và Công ty Hệ thống Hàng không InteliSys về hợp tác chiến lược dài hạn trong hiện đại hóa hệ thống công nghệ cốt lõi, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán lẻ hàng không thế hệ mới và các nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ chiến lược phát triển và mở rộng quốc tế của Vietjet.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Vietjet và CAE. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại tọa đàm, theo Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu, hai bên đã có một mối quan hệ thương mại đầu tư rất mạnh mẽ, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Canada. Theo Bộ trưởng, Canada có nhiều tiềm năng về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đồng thời, các công ty của Canada cũng đã thiết lập mối quan hệ với Việt Nam từ rất lâu đời, mong muốn có thể kết nối Việt Nam với thị trường quốc tế.

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada cho biết, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến Canada để đầu tư. Theo Bộ trưởng, công nghệ cao sẽ giúp cho việc sản xuất ngày càng hiệu quả hơn, giúp hai bên hợp tác tốt hơn. Bộ trưởng Maninder Sidhu mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đến và hiện diện tại Canada bởi còn nhiều dư địa để phát triển và có lợi cho cả hai bên.

Trong khi đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định thương mại Việt Nam - Canada đang phát triển nhanh hơn đầu tư. Thực tế Canada hiện có hơn 300 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 5 tỷ USD, nhưng quy mô vốn chưa tăng tương xứng trong nhiều năm.

Ngoài ra, việc hợp tác trong lĩnh vực chế biến, chế tạo và hình thành chuỗi sản xuất chung còn hạn chế. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khoảng cách này là dư địa phát triển lớn nhất mà hai phía cần tập trung lấp đầy trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên kết nối nguồn vốn dài hạn của Canada với các dự án hạ tầng, năng lượng, logistics và công nghệ tại Việt Nam, cũng như chọn những dự án khả thi để đưa vào kế hoạch hành động giai đoạn 2026 - 2028.

Việt Nam và Canada có thể hướng tới kim ngạch thương mại hai chiều 14 - 15 tỷ USD vào năm 2030. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kết quả hợp tác cần được đo bằng các dự án triển khai và nguồn vốn giải ngân, bên cạnh các bản ghi nhớ được ký kết.

Mục tiêu nâng năng lực của toàn bộ hệ thống hàng không Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Alexandre Prevost, Chủ tịch phụ trách Hàng không dân dụng, CAE. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Alexandre Prevost, Chủ tịch phụ trách Hàng không dân dụng của công ty CAE (Canada),

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ngành hàng không Việt Nam đang phát triển về đội tàu bay, sân bay và nhu cầu dịch vụ, đòi hỏi nguồn nhân lực, năng lực đào tạo và an toàn phải đi trước một bước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị CAE nghiên cứu phát triển Việt Nam thành một địa điểm đào tạo, mô phỏng quan trọng tại Đông Nam Á, phục vụ cả các hãng bay trong nước và khách hàng khu vực.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn CAE cùng các đối tác Việt Nam xây dựng lộ trình, giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là nâng năng lực của toàn bộ hệ thống hàng không Việt Nam.

Chủ tịch phụ trách Hàng không Dân dụng CAE Alexandre Prevost mong muốn trong thời gian tới, hãng mở rộng hợp tác tại Việt Nam về đào tạo phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên bảo dưỡng và kiểm soát viên không lưu. Hãng cũng muốn hợp tác nhằm tăng năng lực mô phỏng, học tập số và an toàn hàng không thông qua các quan hệ đối tác triển khai theo từng giai đoạn tại Việt Nam.

Về phía CAE, Chủ tịch Alexandre Prevost giới thiệu năng lực của Canada về đào tạo, mô phỏng hàng không; đồng thời cho biết đang thúc đẩy các nội dung hợp tác thương mại với một số doanh nghiệp Việt Nam.

Đặc biệt, Chủ tịch CAE mong muốn, trong thời gian tới, CAE mở rộng hợp tác tại Việt Nam về đào tạo phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên bảo dưỡng và kiểm soát viên không lưu; cũng như tăng năng lực mô phỏng, học tập số và an toàn hàng không thông qua các quan hệ đối tác triển khai theo từng giai đoạn tại Việt Nam, hướng tới phục vụ cả nhu cầu trong nước và khu vực.