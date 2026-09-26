Mưa kéo dài tại Bangkok khiến nhiều tuyến đường ngập nước, các kênh phía đông thành phố dâng cao. Sáng 26/9, nhà chức trách gửi cảnh báo tới điện thoại người dân khi mực nước kênh tiếp tục tăng; trước đó, 3 quận đã được công bố là vùng thiên tai do ngập lụt.

Mưa lớn bắt đầu từ rạng sáng 25/9 và tiếp diễn qua đêm. Theo thông tin FM91 đăng trên LINE Today, đến 16 giờ ngày 25/9, lượng mưa tích lũy cao nhất trong 24 giờ tại khu vực Khlong Sam Wa là 154 mm. Nước đọng trên nhiều tuyến đường, gây khó khăn cho việc đi lại.

Bangkok Post ghi nhận một số điểm trên các đường Chaeng Watthana, Luang Phaeng, Nakhaniwat và Lat Phrao 110 ngập khoảng 15 cm. Sau một đêm tiếp tục mưa, dữ liệu thoát nước của Bangkok lúc 7 giờ 15 ngày 26/9 cho thấy thành phố còn 20 điểm ngập trên 10 cm. Điểm sâu nhất trong danh sách nằm tại hẻm Ramkhamhaeng 43/1, với mực nước 17,5 cm. Thai PBS cũng ghi nhận nước tràn vào một số nhà gần đường On Nut và kênh Prawet Burirom.

Nước đọng trên nhiều tuyến đường, gây khó khăn cho việc đi lại. Ảnh: The Nation

Khu vực dưới chân ga tàu điện BTS Sena Nikom, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: X.com

Cùng sáng 26/9, trung tâm phòng chống ngập của Bangkok khuyến cáo xe nhỏ tránh 7 vị trí có nước ngập, trong đó có đường Ramkhamhaeng trước Đại học Ramkhamhaeng, đường Lat Krabang gần giao lộ King Kaeo và một đoạn đường Chaeng Watthana. Đại học Ramkhamhaeng thông báo chuyển sang học trực tuyến trong ngày để bảo đảm an toàn cho sinh viên.

Điều khiến chính quyền lo ngại là mực nước tại các kênh phía đông thành phố. Mưa liên tục khiến một số kênh đầy nước, có nơi tràn sang khu dân cư ven kênh. Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt giải thích rằng khi kênh đã đầy, nước từ đường phố dù chảy vào cống cũng khó thoát tiếp. Theo The Nation, khoảng 14 triệu m³ nước mưa đã dồn về phía đông Bangkok trong đêm 24 rạng sáng 25/9.

Hình ảnh sau cơn mưa chiều 25/9. Ảnh: FM91/LINE Today

Hình ảnh sau cơn mưa chiều 25/9. Ảnh: FM91/LINE Today

Hình ảnh cơn mưa chiều 25/9. Ảnh: FM91/LINE Today

Ngày 25/9, ông Chadchart ký quyết định công bố Nong Chok, Suan Luang và Khan Na Yao là vùng thiên tai do ngập lụt. Quyết định áp dụng tại 13 tiểu khu thuộc ba quận, nơi ngập nước gây khó khăn cho việc đi lại và tiếp cận.

Đến 9 giờ 22 ngày 26/9, cơ quan phòng chống thiên tai Thái Lan gửi cảnh báo qua điện thoại trên toàn Bangkok, thông báo mực nước kênh đã tới ngưỡng nguy cấp và còn dâng. Người sống ở vùng thấp, ven kênh được khuyến cáo đưa đồ đạc lên cao, bảo quản tài sản và kiểm tra tình trạng đường sá trước khi ra ngoài.

Đến 9 giờ 22 ngày 26/9, cơ quan phòng chống thiên tai Thái Lan gửi cảnh báo qua điện thoại trên toàn Bangkok, thông báo mực nước kênh đã tới ngưỡng nguy cấp và còn dâng. Ảnh: X.com

Thai PBS đưa tin Bangkok ghi nhận 20 điểm ngập trên 10 cm vào sáng 26/9; điểm sâu nhất được thống kê là 17,5 cm. Ảnh: Thai PBS

Sau cuộc họp lúc 5 giờ sáng cùng ngày, chính quyền Bangkok cho biết đang chuẩn bị phương án công bố vùng thiên tai tại cả 50 quận để phục vụ công tác hỗ trợ người dân. Đây mới là bước chuẩn bị; quyết định đã được xác nhận trước đó áp dụng cho 3 quận. Thành phố đồng thời huy động máy bơm, điều tiết cửa xả, chuẩn bị nơi trú tạm và rà soát những người cần hỗ trợ đặc biệt. Tình hình mưa và mực nước kênh dự kiến còn được theo dõi sát đến ngày 27/9.

Nguồn: FM91/LINE Today, The Nation, Thai PBS, Post Today