Một vụ cháy xảy ra tại nhà máy lọc dầu Bangchak ở Bangkok (Thái Lan) chiều 26/11, tạo ra cột khói đen dày đặc. Chính quyền phát cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân sống gần khu vực sơ tán để đảm bảo an toàn.

Chiều 26/11, một vụ cháy bùng phát tại nhà máy lọc dầu Bangchak ở Bangkok, Thái Lan, khiến khói đen cuồn cuộn bốc cao, có thể quan sát từ khoảng cách xa. Sự việc khiến người dân và những người tham gia giao thông gần hiện trường lo ngại.

Theo The Thaiger, vào lúc 14h48, Văn phòng quận Bang Na đăng thông báo khẩn cấp trên Facebook, cho biết xảy ra một vụ nổ tại cơ sở Bangchak, gần Sukhumvit Soi 62, thuộc khu vực Phra Khanong. Cơ quan này đồng thời kêu gọi người dân sống gần hiện trường nhanh chóng sơ tán.

Nguồn: Bangkok Community Help Foundation

Khói đen bốc cao từ khu vực nhà máy lọc dầu Bangchak (Ảnh: The Thaiger)

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa từ Trạm Cứu hỏa và Cứu hộ Phra Khanong được điều động đến hiện trường cùng xe chữa cháy và các đội cứu hộ. Nhiệm vụ của lực lượng chức năng là khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang những khu vực khác trong nhà máy hoặc các khu dân cư lân cận.

Trong thời gian ứng phó sự cố, người tham gia giao thông được khuyến cáo tránh tuyến Sukhumvit Soi 62 và đường Old Railway Road. Đây là những tuyến đường được sử dụng để xe cứu hỏa và phương tiện khẩn cấp tiếp cận hiện trường.

Đến 15h10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Jeseth Thaiset cho biết đã chỉ đạo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai (DDPM) chuẩn bị bổ sung phương tiện, thiết bị chữa cháy để hỗ trợ công tác ứng phó.

Các phương tiện được huy động dự phòng gồm xe chữa cháy sử dụng bọt từ tỉnh Pathum Thani, DDPM và phía Bangchak. Một trực thăng KA-32 được trang bị hóa chất chữa cháy cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng triển khai nếu đám cháy không được khống chế hoặc tình hình diễn biến phức tạp hơn.

Bên cạnh đó, ông Jeseth yêu cầu phối hợp với Cục Kiểm soát ô nhiễm để theo dõi chất lượng khói và tình trạng ô nhiễm không khí xung quanh nhà máy, đánh giá những ảnh hưởng có thể xảy ra đối với người dân.

Đến 15h35 cùng ngày, Văn phòng quận Bang Na xác nhận tình hình tại nhà máy lọc dầu đã được kiểm soát. Tuy nhiên, người dân vẫn được khuyến cáo rời khỏi khu vực xung quanh để đề phòng rủi ro. Các phương tiện giao thông cũng được yêu cầu tiếp tục tránh những tuyến đường đang phục vụ hoạt động của lực lượng cứu hỏa và cứu hộ.

Hiện thông tin về nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại chưa được đề cập.

Nguồn: The Thaiger