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Băng keo giúp hạn chế nước lũ rò rỉ qua cửa

HUYỀN HƯƠNG
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Thử nghiệm của Đại học Hull (Anh) cho thấy băng keo dán kín các khe hở ở cửa ra vào có thể giảm 97%-98% lượng nước rò rỉ khi xảy ra lũ lụt, hiệu quả cao hơn dùng bao cát trong cùng nghiên cứu.

Thử nghiệm của Đại học Hull (Anh) cho thấy băng keo dán kín các khe hở ở cửa ra vào có thể giảm 97%-98% lượng nước rò rỉ khi xảy ra lũ lụt, hiệu quả cao hơn dùng bao cát trong cùng nghiên cứu.

Trong thử nghiệm với mực nước cao tối đa 60cm, cửa gỗ, nhựa uPVC và composite không được bảo vệ có thể rò rỉ hàng ngàn lít nước mỗi giờ, trong khi dán kín các khe hở giúp hạn chế đáng kể lượng nước này, với thời gian thực hiện khoảng 10-20 phút mỗi cửa.

- Ảnh 1.
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Trong thử nghiệm đối chứng, 54 bao cát xếp chồng, kết hợp tấm nhựa đặt giữa bao cát và cửa chỉ giảm tối đa khoảng 70% lượng nước rò rỉ, đồng thời cần nhiều thời gian và công sức lắp đặt.

Dù vậy, theo nhóm nghiên cứu, băng keo chỉ là giải pháp tạm thời, chi phí thấp và dễ thực hiện, không thay thế cửa chống lũ hoặc hệ thống bảo vệ chuyên dụng.

Biện pháp này cũng không ngăn nước tràn qua tường, sàn nhà và hệ thống thoát nước. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào tình trạng cửa, khung cửa và chất lượng băng keo.

Tags

băng keo

Hull

lũ lụt

bao cát

cửa ra vào

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